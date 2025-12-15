Lord Fakafanua élu nouveau PM des Tonga

Lord Fakafanua a été élu Premier ministre des Tonga par les 26 nouveaux membres du Parlement, composé de neuf représentants de la noblesse et de 17 représentants du peuple.

>> Le PM des Tonga démissionne avant une motion de censure

>> Un séisme de magnitude 7 frappe les Tonga

>> Tonga : aucun dégât signalé suite à un séisme de magnitude 7,0

Selon Radio Nukualofa, Lord Fakafanua a battu le 15 décembre son seul adversaire, le Premier ministre sortant Dr. 'Aisake Eke, par 16 voix contre 10. Lord Fakafanua occupe le poste de président de l'Assemblée législative depuis 2017. Dr. 'Aisake Eke restera Premier ministre par intérim jusqu'à ce que le roi Tupou VI nomme officiellement son remplaçant.

Xinhua/VNA/CVN