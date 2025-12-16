Trump signe un décret désignant le fentanyl comme "arme de destruction massive"

Le décret affirme que le fentanyl illicite est "plus proche d'une arme chimique que d'un stupéfiant", soulignant qu'une dose aussi faible que deux milligrammes, "une quantité presque indétectable équivalente à 10 à 15 grains de sel de table", constitue une dose mortelle. "Des centaines de milliers d'Américains sont morts d'une surdose de fentanyl", indique le décret. En vertu de cette directive, le département de la Justice est chargé de mener immédiatement des enquêtes et des poursuites judiciaires sur le trafic de fentanyl. Le décret ordonne également aux départements de la Guerre et de la Justice de déterminer si des ressources militaires doivent être fournies pour soutenir les efforts de répressions". Le même jour, Donald Trump a annoncé que son administration envisageait "très sérieusement" de signer un décret visant à reclasser la marijuana dans une catégorie moins stricte de produit stupéfiant, ce qui assouplirait les restrictions fédérales. "Il s'agit d'un changement qui reconnaîtrait officiellement pour la première fois l'usage médical du cannabis en vertu de la loi fédérale", a remarqué la chaîne américaine d'information CBS News.

Xinhua/VNA/CVN