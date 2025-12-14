Washington annonce un accord avec Mexico sur le partage de l'eau

"Les États-Unis et le Mexique ont trouvé une entente pour respecter les obligations actuelles en matière d'eau des agriculteurs et des éleveurs américains et pour que le Mexique fournisse le déficit d'eau envers le Texas dans le cadre du traité de 1944", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que cet accord s'appliquait "au cycle en cours et au déficit d'eau du précédent cycle". Les deux pays continuent leurs discussions afin de finaliser ce plan d'ici à fin janvier. Donald Trump a accusé lundi le Mexique de ne pas respecter ce traité de partage de l'eau qui oblige les États-Unis à fournir chaque année 1,85 milliard de m3 du fleuve Colorado et le Mexique 432 millions de m3 du Rio Bravo (que les Américains appellent "Rio Grande"). Mais Mexico est très en retard sur ses engagements. Selon Washington, son voisin a cumulé un déficit de plus d'un milliard de m3 sur les cinq dernières années.

APS/VNA/CVN