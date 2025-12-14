Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur la jeunesse, la paix et la sécurité

>> Gaza : colère au Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau véto américain

>> Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à prolonger l'accord nucléaire iranien

>> Vote attendu du Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une force internationale à Gaza

La résolution 2807 demande à tous les acteurs concernés de réfléchir aux moyens d'augmenter la participation et le leadership des jeunes dans les processus de paix, la prévention des conflits, la consolidation de la paix, le redressement et la reconstruction. Elle encourage les pays membres de l'ONU à envisager d'adopter ou de renforcer les plans d'action nationaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et à appuyer les initiatives de consolidation de la paix menées par les jeunes. Le texte continue également d'examiner les programmes relatifs à la jeunesse, à la paix et à la sécurité dans les travaux du Conseil et encourage les membres de l'organe onusien à envisager de tenir des débats au niveau des experts sur les questions relatives à la jeunesse, à la paix et à la sécurité.

APS/VNA/CVN