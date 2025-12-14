Bolivie : trois morts et huit disparus après la "crue historique" d'une grande rivière

Le débordement du rio Pirai, cours d'eau qui arrose la ville de Santa Cruz de la Sierra, dans l'est de la Bolivie, a touché les localités d'El Torno et La Guardia. "Trois personnes décédées ont été retrouvées, piégées, ensevelies dans des amas de bois, et il y aurait huit autres personnes portées disparues", a déclaré à la presse le vice-président bolivien Edmand Lara. D'après M. Lara, "des maisons ont été recouvertes par la boue, des gens ont pratiquement perdu tous leurs animaux et leurs effets personnels". Des familles ont été contraintes de se réfugier sur les toits de leurs maisons, en raison de la rapide montée des eaux. La mairie d'El Torno, dans le département de Santa Cruz, a assuré dans une vidéo que la priorité serait de porter secours par hélicoptère aux personnes coincées sur les toits et même dans des arbres. Selon le directeur du service d'endiguement des eaux et de régulation du rio Pirai, José Antonio Rivero, ce sont des pluies hors du commun qui ont provoqué une "crue historique" dans la région, provoquant même l'effondrement d'un pont sur la rivière. La saison des pluies en Bolivie commence généralement en novembre et dure jusqu'en avril. Sur la période novembre 2024 à avril dernier, 51 personnes sont mortes en raison des intempéries, selon des données officielles.

APS/VNA/CVN