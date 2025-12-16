Les Philippines intensifient la lutte contre les jeux d'argent en ligne illégaux

La Police nationale philippine (PNP) a ordonné un renforcement des patrouilles et de la surveillance dans les zones côtières et frontalières suite à des informations selon lesquelles des réseaux criminels tenteraient de transférer leurs activités de jeux d'argent illégaux en ligne vers les pays voisins.

Le chef par intérim de la PNP, le lieutenant-général Jose Melencio Nartatez Jr., a donné instruction aux unités de renforcer leur présence et leurs activités de renseignement le long des "routes clandestines" potentiellement exploitables. Selon le chef de la police, les réseaux criminels emprunteraient des routes reliant Palawan à Sabah, puis via la Malaisie, pour atteindre Myawaddy (Myanmar) ou Phnom Penh (Cambodge). Il a indiqué que la PNP coordonne ses actions avec les services de renseignement étrangers et les autorités compétentes afin de vérifier ces informations, tout en mettant en garde contre l'implication de groupes criminels liés au trafic d'êtres humains, à la fraude et à d'autres formes de criminalité transnationale. Cette décision fait suite à la promulgation d'une loi philippine interdisant les jeux d'argent en ligne illégaux, ce qui a intensifié les efforts visant à démanteler les réseaux criminels associés.

VNA/CVN