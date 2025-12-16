Un séisme de magnitude 6,3 ressenti au large de la côte est de la péninsule russe du Kamtchatka

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la côte est de la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, a annoncé lundi 15 décembre l'antenne Kamtchatka du Service géophysique unifié de l'Académie des sciences de Russie.

Selon celle-ci, l'épicentre de ce séisme, survenu à 22H33 heure de Moscou (19H33 GMT) à une profondeur de 75km, a été localisé à environ 227km de Petropavlovsk-Kamtchatski, la capitale régionale. Aucune alerte au tsunami n'a été émise, selon les autorités locales chargées des situations d'urgence. L'Institut d'études géologiques des États-Unis avait précédemment fait état d'une magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter.

