Israël lance une alerte de sécurité à ses citoyens à l'étranger

>> États-Unis : au moins deux morts dans une fusillade à l'Université Brown

>> Une attaque "terroriste" et "antisémite" fait 11 morts sur une plage de Sydney

>> L'Australie et Trump saluent des "héros" face à l'attentat de Sydney

Dans un communiqué, le Conseil national de sécurité d'Israël a exhorté les Israéliens à l'étranger à "respecter strictement" les mesures de précaution, notamment en évitant les grands rassemblements qui ne sont pas protégés par les forces de sécurité, tels que les événements organisés dans les synagogues. Le Conseil a également appelé les Israéliens à "rester vigilants autour des sites juifs et israéliens et à signaler aux autorités de sécurité tout élément inhabituel, tel qu'une personne ou un objet suspect". Il a affirmé que l'expérience passée montre qu'il existe un risque d'attaques par imitation inspirées par de tels incidents, ce qui suscite une inquiétude accrue pour les communautés juives et israéliennes à l'étranger. Cet avertissement fait suite à une attaque au cours de laquelle deux assaillants ont ouvert le feu sur la foule qui assistait à une célébration d'Hanoukka organisée par la communauté juive à la plage de Bondi, à Sydney, tuant au moins 15 personnes et en blessant des dizaines d'autres, selon le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN