Les sciences sociales, humaines et l’éducation face à la transformation numérique

Une conférence scientifique internationale intitulée "Sciences sociales, humaines et éducation dans le contexte de la transformation numérique" s’est tenue les 27 et 28 novembre à Hanoï. Organisée par l’École normale supérieure de Hanoï, en collaboration avec plusieurs institutions, elle a réuni environ 200 participants provenant d’universités vietnamiennes, françaises, chinoises, japonaises, indiennes, taïwanaises, entre autres.

"La conférence a été organisée pour créer un forum académique international permettant l’échange de recherches avancées, la discussion de questions urgentes et l’orientation du développement des sciences sociales, humaines et de l’éducation au Vietnam. Elle contribue également à diffuser les connaissances, à attirer la participation de chercheurs nationaux et internationaux, et à renforcer les réseaux de coopération internationale, non seulement pour l’École normale supérieure de Hanoï, mais aussi pour de nombreuses autres universités et institutions de recherche", a souligné le Professeur associé-Docteur Nguyên Duc Son, recteur de l’École normale supérieure de Hanoï et président du comité d’organisation.

Partager les études

Cette manifestation constitue un forum académique de référence, où les chercheurs peuvent partager leurs études, discuter des enjeux urgents et proposer des solutions stratégiques. Elle contribue ainsi à renforcer la coopération en matière de recherche, de transfert de connaissances et d’application des technologies entre universités, académies, instituts de recherche et scientifiques au niveau national et international.

La conférence permet également d’orienter le développement des sciences sociales et humaines et de l’éducation à l’ère numérique, tout en participant à la concrétisation des grandes stratégies nationales en matière de sciences, de technologies et de transformation numérique, ainsi que dans les domaines spécifiques des sciences sociales, humaines et de l’éducation.

Selon le Professeur associé-Docteur Nguyên Bá Cuong, rédacteur en chef des Éditions de l’École normale supérieure de Hanoï et vice-président du comité d’organisation, "nous avons reçu près de 200 interventions, dont dix rapports étrangers". Il a ajouté que les conférenciers internationaux venaient de nombreuses institutions prestigieuses telles que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS, France), l’École normale supérieure de Lyon, l’École pratique des hautes études (EPHE), l’Institut indien de technologie d’Indore, l’Université de Pékin, l’Université de Wuhan, l’Université des nationalités du Guangxi, l’Université Sun Yat-sen (Chine), l’Université Ursuline Wenzao (Taïwan), l’École de langue japonaise Human Academy (Japon), etc.

"Ce dialogue est vital aujourd’hui, à l’heure où les nouvelles technologies nous obligent à repenser nos méthodes de travail et d’enseignement, et à imaginer nos futures coopérations. Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère, portée par les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, il est essentiel de discuter de l’application et de l’utilisation de ces technologies dans l’ensemble des secteurs confrontés à des évolutions", a analysé Romain Busuttil, conseiller adjoint du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam.

Selon ce diplomate, la France a lancé en mai dernier, à l’occasion de la visite d’État du président Emmanuel Macron, une année de l’innovation France - Vietnam, dont l’objectif principal est de renforcer le partenariat franco-vietnamien via la coopération des écosystèmes. Il s’agit de promouvoir et renforcer les relations bilatérales dans l’ensemble des secteurs innovants, directement ou indirectement liés aux nouvelles technologies, et d’explorer leurs potentiels créatifs.

"Depuis mai 2025, plusieurs coopérations et événements ont été mis en place et soutenus dans le cadre de cette année de l’innovation. Le colloque d’aujourd’hui en est l’exemple même. En tant qu’événement labellisé innovation, nous souhaitons partager nos expertises avec le Vietnam par une approche collaborative institutionnelle autour des enjeux innovants", a-t-il précisé.

Renforcer la coopération vietnamo-française

Depuis un colloque organisé à Paris en 2012 sur l’œuvre de Trân Duc Thao et son importance pour la philosophie française du XXᵉ siècle, les occasions de collaboration entre l’École normale supérieure de Hanoï et ses partenaires parisiens ont été nombreuses et fructueuses. Plusieurs colloques ont été organisés à Hanoï et à Paris, dont les actes ont été publiés, souvent en versions française et vietnamienne. Des voyages d’étude ont également été entrepris dans les deux sens.

"Il est très important que le public scientifique français soit informé des productions des collègues vietnamiens en sciences humaines et sociales. Il est également essentiel que les tendances de la recherche française soient connues au Vietnam. C’est désormais le cas et il faut poursuivre cette dynamique complexe mais très fructueuse", a indiqué le Professeur-Docteur Michel Espagne, directeur de recherche du CNRS, École normale supérieure.

La conférence a lieu à un moment où le Vietnam met en œuvre la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que la Résolution 71 du Bureau politique concernant le développement de l’éducation et de la formation. À l’échelle mondiale, la transformation numérique, marquée par les impacts de l’Internet des objets (IoT), des mégadonnées (Big Data) et de l’intelligence artificielle (IA), pose de nouveaux défis mais ouvre aussi de nombreuses opportunités. Les sciences sociales, humaines et l’éducation ne doivent pas seulement s’adapter, mais se transformer de manière proactive pour interpréter, prévoir et façonner les évolutions sociales. Cela exige de nouvelles approches académiques, interdisciplinaires et innovantes, combinant méthodes traditionnelles et technologies modernes.

À cette occasion, une cérémonie de remise du protocole de coopération entre l’École normale supérieure de Hanoï et l’École nationale des chartes - PSL a été organisée.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN