Le président du Sénat tchèque souligne les liens éducatifs avec le Vietnam

Le président du Sénat du Parlement tchèque, Miloš Vystrčil, a réaffirmé vendredi 21 novembre que la République tchèque reste ouverte aux étudiants internationaux, notamment vietnamiens, et a souligné les nouvelles perspectives de coopération offertes par le partenariat stratégique Vietnam - République tchèque.

Le président du Sénat du Parlement tchèque a fait cette déclaration lors d’une visite à l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV), où il a également assisté à la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération entre les académies diplomatiques des deux pays.

La Dr Nguyên Thi Thin, directrice adjointe de la DAV, a déclaré que la DAV, qui s’apprête à fêter ses 70 ans, est la principale institution vietnamienne de formation diplomatique, de perfectionnement professionnel et de recherche.

Elle a souligné que la collaboration internationale en matière d’éducation et de recherche constitue un pilier essentiel de l’ambition de la DAV de devenir un centre régional et international de premier plan pour les études diplomatiques.

Selon la responsable, le mémorandum d’entente représente une étape importante qui dynamisera les échanges entre les peuples et renforcera la coopération en matière d’éducation et de diplomatie entre le Vietnam et la République tchèque.

Elle a ajouté que cet accord revêt une importance particulière compte tenu de la vaste expérience de la République tchèque dans les domaines de l’éducation, des sciences et technologies, de l’ingénierie et des technologies environnementales, ayant formé plus de 30.000 étudiants vietnamiens au fil des décennies.

L’accord établit un cadre permettant aux deux académies d’échanger des méthodes pédagogiques modernes et des pratiques de recherche, et ouvre de nouvelles perspectives d’échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs grâce à des programmes de formation conjoints, des ateliers et des séminaires.

La Dr Nguyên Thi Thin a exprimé l’espoir que le président du Sénat tchèque continue de soutenir la mise en œuvre rapide de l’accord par des actions concrètes qui feront progresser la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et des technologies, et renforceront davantage le partenariat stratégique Vietnam-République tchèque.

Dana Kovarikova, directrice de l’Académie diplomatique tchèque, a qualifié le mémorandum d’entente d’étape stratégique dans un contexte de mutations mondiales rapides exigeant une coopération internationale plus étroite, notamment en matière diplomatique.

Elle a déclaré que l’élargissement de la collaboration éducative était une décision judicieuse, s’appuyant sur la longue tradition de la République tchèque qui forme des centaines de milliers d’étudiants vietnamiens, lesquels constituent aujourd’hui des ponts culturels entre les deux nations.

S’adressant aux étudiants de la DAV après la cérémonie de signature, le président du Sénat tchèque a souligné que, malgré la distance géographique, les deux pays sont unis par des aspirations communes à la paix, au développement et à la prospérité. Il a également mis en lumière le rôle important joué par la communauté vietnamienne en République tchèque, qui continue de renforcer les liens bilatéraux.

