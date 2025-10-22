Développer des ressources humaines de haute qualité pour une transformation de qualité

La résolution N°71 du Bureau politique relative au développement de l'éducation et de la formation identifie les tâches et les solutions en matière d'innovation institutionnelle, de politiques, d'investissements financiers, d'amélioration de la qualité du corps enseignant, de développement de l'enseignement supérieur vers l'innovation, d'intégration internationale forte et de promotion de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Pour le Delta du Mékong, y compris la province de Vinh Long, la formation de ressources humaines de haut niveau est confrontée à de nombreux défis et nécessite un modèle de gouvernance garantissant l'autonomie des ressources, l'amélioration de la qualité de la formation et l'intégration internationale au service des besoins de développement.

Programmes de formation innovants

L'Université de Trà Vinh jouit depuis de nombreuses années d'une forte autonomie dans les domaines académique, financier, scientifique, de la formation et de l'administration. L'unité propose actuellement des formations à différents niveaux, avec 10 doctorats, 19 masters, 49 licences, 9 masters 1 et 1 master 2 en sciences de la santé, répartis dans les groupes de spécialisations suivants : Agriculture - Aquaculture, Ingénierie et Technologie, Sciences de la santé, Économie - Droit - Logistique, Gestion et Tourisme, Biotechnologie, Environnement, Langues étrangères, Culture, Arts… conçus pour répondre aux besoins pratiques du Delta du Mékong.

L'école de formation entretient des liens étroits avec le monde des affaires et développe une coopération internationale avec plus de 90 partenaires internationaux.

Le Dr. Nguyên Minh Hoà, Professeur associé et recteur de l'Université de Trà Vinh, a déclaré que l'établissement était l'un des 23 établissements d'enseignement supérieur du pays à avoir été le premier à expérimenter l'autonomie, conformément à la résolution gouvernementale N°77 du 24 octobre 2014 relative à l'expérimentation de l'innovation des mécanismes de fonctionnement des établissements publics d'enseignement supérieur pour la période 2014-2017.

En 2017, l'établissement a mis en œuvre l'autonomie de groupe 1, conformément au projet pilote d'innovation des mécanismes de fonctionnement, conformément à la décision N°486 du Premier ministre du 13 avril 2017 portant approbation du projet pilote d'innovation des mécanismes de fonctionnement de l'Université de Trà Vinh.

L'octroi d'une autonomie totale en matière d'enseignement, d'organisation et de financement permet à l'établissement d'innover activement dans sa gestion et de développer des programmes de formation conformes aux normes internationales, tout en favorisant la coopération et l'intégration.

L'université a été classée parmi les 100 écoles les plus innovantes, influentes et socialement responsables pendant six années consécutives. En 2025, elle s'est notamment classée 29e parmi les 400 meilleures universités mondiales (selon le classement WURI), progressant de 13 places par rapport à 2024. L'Université de Trà Vinh figure depuis de nombreuses années parmi les 200 meilleures universités offrant un environnement éducatif vert et durable (selon le classement UI GreenMetric) ; elle a remporté le prix d'excellence en transformation numérique trois années consécutives (2022, 2023 et 2024).

L'université propose 27 programmes de formation accrédités internationalement selon des normes prestigieuses telles que : FIBAA (Europe), AUN-QA (Asie du Sud-Est) et ABET (États-Unis). Ce chiffre impressionnant place l'Université de Trà Vinh parmi les universités comptant le plus grand nombre de programmes accrédités internationalement dans la région du Delta du Mékong.

Selon le Professeur associé, Dr. Nguyên Minh Hoà, dans sa stratégie de développement socio-économique pour la période 2025-2030, la province a choisi de privilégier le développement de ressources humaines qualifiées, parallèlement au développement des infrastructures et de l'infrastructure numérique. Ces piliers stratégiques, mis en œuvre de manière synchrone, créeront une base solide pour que la province puisse se concentrer sur le développement des secteurs économiques clés, conformément à la tendance générale de développement et à l'expérience internationale.

De fait, des pays avancés comme les États-Unis, la République de Corée et le Japon, lorsqu'ils développent des domaines technologiques stratégiques, privilégient tous l'investissement dans des ressources humaines qualifiées.

En tant que centre de formation et de recherche majeur dans la région, l'Université de Trà Vinh continuera de renforcer son rôle et ses responsabilités et d'accompagner d'autres établissements d'enseignement supérieur dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement de ressources humaines de haute qualité. L'établissement innove constamment dans ses programmes de formation, conformément aux normes internationales, en articulant formation et besoins des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Le modèle canadien d'enseignement coopératif, mis en œuvre efficacement par l'établissement depuis de nombreuses années, en est un exemple typique. Ainsi, les étudiants bénéficient d'un emploi et d'un revenu pendant leurs études, et les entreprises recrutent proactivement des travailleurs qualifiés sans avoir à consacrer de temps à la reconversion. Par ailleurs, l'établissement développe des centres de recherche et d'innovation bénéficiant des atouts régionaux.

L'Institut de recherche sur la noix de coco du Delta du Mékong, spécialisé dans la recherche, la conservation et la sélection de variétés de noix de coco à haut rendement, contribue à faire de la province le plus grand centre de production, de transformation et d'exportation de noix de coco du pays.

L'établissement a renforcé sa coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables avec des partenaires tels que le Danemark, l'Allemagne, le Japon et Taïwan (Chine) afin de préparer les ressources humaines et les technologies à l'énergie éolienne, à l'hydrogène vert et à la conversion des énergies durables.

Avec une base solide, l'école vise à devenir un établissement d'enseignement supérieur avancé et intégré à l'échelle internationale, formant un centre d'innovation et d'entrepreneuriat dans la région, lié à l'incubateur d'entreprises et au réseau de soutien aux startups des écoles de la région.

L'unité continue notamment de se concentrer sur le développement de sujets de recherche appliquée au service des entreprises, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'industrie auxiliaire et des technologies numériques. L'Université de Trà Vinh ambitionne de devenir un centre de formation de ressources humaines de haut niveau, au service des secteurs économiques clés et des industries de pointe, afin de répondre aux besoins de développement socio-économique de la région et du Delta du Mékong.

Politiques spécifiques

Le Delta du Mékong est une région économique bénéficiant de nombreux atouts et d'un potentiel de développement important. Selon les statistiques de 2022, sa population s'élève à plus de 17,4 millions d'habitants, soit 17,5% de la population du pays ; les travailleurs âgés de 15 ans et plus représentent 54% de la population de la région. Ces dernières années, le Delta du Mékong a mis en place de nombreuses politiques et stratégies spécifiques pour le développement et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Plus précisément, le taux de travailleurs qualifiés a considérablement augmenté, favorisant le développement des ressources humaines et contribuant positivement au développement global de la région et du pays.

À ce jour, la région compte 17 universités (dont 6 universités privées) chargées de la formation et du développement des ressources humaines. Parmi elles, de nombreuses écoles de qualité accueillent entre 3.000 et près de 10.000 étudiants par an et proposent des formations diverses et prestigieuses, telles que l'Université de Cân Tho et l'Université de Trà Vinh.

Photo : VNA/CVN

Cependant, le Delta du Mékong reste confronté à de nombreuses difficultés et défis en matière de formation pour améliorer la qualité des ressources humaines et répondre aux exigences générales de la stratégie de développement socio-économique de la région. L'un de ces défis est le niveau d'éducation de la main-d'œuvre.

Selon le rapport économique annuel 2022, le taux de travailleurs qualifiés dans le Delta du Mékong est de 14,9% ; le taux de diplômés universitaires ou supérieurs (6,8%) est le plus bas du pays, inférieur de 11,9% à la moyenne nationale. Comparé à d'autres régions économiques clés, ce taux présente d'importantes disparités : 37,1% dans le delta du fleuve Rouge ; 26,7% sur la côte centre-nord ; et 28,2% dans le sud-est.

En mettant en œuvre la politique de restructuration du système scolaire public conformément à la Résolution 71 visant à créer des universités fortes, interdisciplinaires et autonomes, la région du Delta du Mékong dispose d'universités d'envergure et de capacités qui font figure de modèles et jouent un rôle de premier plan dans le système d'enseignement supérieur régional, tant en formant des ressources humaines de haut niveau qu'en menant des recherches et en transférant des sciences et des technologies au service du développement durable.

L'Université de Cân Tho (ville de Cân Tho) est notamment considérée comme un pôle scientifique et technologique majeur du Delta du Mékong ; l'Université de Trà Vinh (à Vinh Long actuellement) est un modèle universitaire multidisciplinaire et autonome, reliant la communauté et les entreprises, en adéquation avec le potentiel, les atouts et les spécificités de la région pour le développement.

Ces deux universités devraient continuer à jouer un rôle indépendant et pionnier, en contribuant aux ressources et en partageant leurs expériences au sein du réseau universitaire du Delta du Mékong.

Truong Giang - Phuc Son/CVN