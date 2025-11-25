Khanh Hoà : plus de 720 écoles rouvrent leurs portes après les inondations

Photo : VNA/CVN

Au 26 novembre, 726 des 796 établissements scolaires de la province avaient rouvert et accueilli de nouveau les élèves. Soixante-dix écoles, toutefois, doivent encore suspendre les cours pour poursuivre les travaux de nettoyage et de réparation.

Selon le Service de l’éducation et de la formation de Khanh Hoà, les dégâts initiaux du secteur sont estimés à plus de 32 milliards de dôngs, sans compter les manuels et fournitures des élèves endommagés dans les zones inondées. Aucune perte humaine n’a été signalée. Dans les établissements qui ont pu reprendre les cours dès le 24 novembre, les infrastructures ont subi des dommages considérables : mobilier scolaire, matériels pédagogiques, téléviseurs, projecteurs et salles spécialisées ont été submergés et gravement détériorés.

Face à l’ampleur des dégâts, le scénario d’un enseignement en ligne n’a pas pu être appliqué. Enseignants et parents ont dû consacrer l’essentiel de leur temps au nettoyage des classes et de leurs propres habitations. De nombreux équipements électroniques domestiques, nécessaires pour l’apprentissage à distance, ont également été endommagés.

Les autorités provinciales ont demandé aux écoles de prioriser le retour des élèves en classe afin de stabiliser leur état psychologique après une longue interruption des cours, tout en poursuivant les travaux de réparation pour garantir des conditions d’enseignement sûres, notamment dans les zones fortement sinistrées.

Plusieurs établissements ont été particulièrement touchés. L’école maternelle Vinh Thanh et le collège Luong Thê Vinh ont été submergés de 1 à 3 m d’eau, entraînant la destruction totale de nombreux matériels et jouets pédagogiques. Dans ces écoles, les enseignants doivent en parallèle nettoyer leur domicile également inondé. Malgré la reprise des cours, certaines classes enregistrent encore un manque de 5 à 7 élèves, les familles étant toujours en pleine phase de rétablissement ou les routes restant difficilement praticables. De nombreux élèves reviennent en classe sans cahiers ni fournitures ; les enseignants doivent les encourager, dresser la liste de leurs pertes et proposer des solutions d’appui.

La remise en état des écoles a été accélérée grâce au soutien de l’armée, de la police et des jeunes volontaires, mobilisés pour déblayer la boue, réparer les salles de classe et assurer la sécurité des infrastructures.

Pour soutenir les familles sinistrées, la province de Khanh Hoà a décidé d’accorder une aide d’urgence de 500.000 dôngs à chaque élève des zones inondées et un million de dôngs à chaque habitant touché, afin de les aider à stabiliser rapidement leur vie quotidienne. Hô Chi Minh-Ville a également apporté son appui en finançant la réparation des écoles, en installant des cuisines collectives provisoires et en fournissant des médicaments gratuits dans les zones les plus touchées.

Grâce à la mobilisation des autorités, du secteur éducatif et de la communauté, les efforts de remise en état se poursuivent à un rythme soutenu, permettant à Khanh Hoà de rétablir progressivement les activités scolaires et de garantir la continuité de l’année scolaire.

VNA/CVN