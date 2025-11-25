Hanoï prévoit de construire plus de 1.200 écoles d’ici 2050

Hanoï prévoit de construire 1.226 écoles d’ici 2050 face aux inquiétudes concernant la pénurie d’écoles et la surpopulation dans de nombreuses classes et écoles de la capitale.

Photo : VNA/CVN

La ville a alloué des terrains à la construction de nouveaux établissements scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Le nombre de nouvelles constructions prévues est de 884 établissements préscolaires et 567 écoles primaires. Concernant les collèges et lycées, 519 et 140 nouveaux établissements devraient voir le jour, respectivement.

Entre 2021 et 2025, 139 projets municipaux et 514 projets de district ont été lancés pour la rénovation, la réparation et la construction d’établissements scolaires. L’investissement total dépasse 30.000 milliards de dôngs (1,14 milliard de dollars américains).

Au cours de la dernière décennie, près de 1.400 écoles ont été construites ou rénovées, offrant ainsi plus de 21.100 nouvelles salles de classe et près de 1.800 salles fonctionnelles aux élèves. Cependant, la pénurie chronique d’écoles et de salles de classe est due au rythme effréné du développement immobilier.

Hanoï en tête du classement national des effectifs scolaires

La ville compte plus de 2,3 millions d’élèves pour l’année scolaire 2025-2026, conservant ainsi sa première place au niveau national, soit une augmentation d’environ 60.000 élèves par rapport à l’année précédente.

Chaque année, entre 40.000 et 60.000 nouveaux élèves s’inscrivent dans les écoles de la ville, et la municipalité s’efforce de leur trouver des salles de classe.

Selon le Service municipal de l’éducation et de la formation, la capitale avait construit 43 nouveaux établissements scolaires publics et privés à la mi-août en prévision de la rentrée.

Parmi ceux-ci, 27 sont publics (10 écoles maternelles, 9 écoles primaires, 5 collèges et 3 lycées) et 16 sont privés (7 écoles maternelles, 4 écoles primaires et 5 collèges).

Cela porte à 2.954 le nombre total d’établissements scolaires publics et privés à Hanoi, offrant environ 70.500 classes pour plus de 2,3 millions d’élèves, soit 60.000 de plus qu’en 2024-2025. Parmi eux, 2.337 sont des écoles publiques.

Hanoï compte également 29 centres de formation continue et professionnelle, accueillant environ 29.000 élèves.

Cependant, on ne dénombre qu’environ 200 lycées publics et privés, et les lycées publics ne représentent que 58% de l’offre, un chiffre insuffisant au regard de la demande.

Afin d’améliorer les infrastructures, Hanoï a construit trois nouveaux lycées publics : le lycée Dô Muoi (anciennement dans le district de Hoàng Mai), le lycée Phuc Thinh (anciennement dans le district de Dông Anh) et un lycée sur la parcelle A11 Trung Hoa (anciennement dans le district de Câu Giây).

Hanoï s’efforce également d’améliorer la qualité de son corps enseignant. En mai 2025, la ville comptait 127.600 enseignants, dont 49.397 en maternelle, 31.791 en primaire, 28.528 au collège et au lycée, et 14.614 au lycée. Parmi eux, 87.788 travaillaient dans des établissements publics et 39.812 dans des établissements privés.

Le taux de réussite aux tests de qualification était de 81% en maternelle (94% pour les enseignants de maternelle du public), 92,05% en primaire, 99% au collège et 100% au lycée.

Le Service municipal de l’éducation et de la formation a lancé un plan de recrutement pour près de 1.000 postes dans les écoles, dont 848 enseignants et 94 personnels de soutien.

Au total, 117 établissements publics ont enregistré des quotas de recrutement spécifiques par matière. La littérature et l’anglais ont les quotas les plus élevés (105 chacun), suivis de l’éducation physique (81) et des mathématiques (79).

VNA/CVN