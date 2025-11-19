Hô Chi Minh-Ville

Cinquante ans d’innovation éducative : empreinte de l'époque - aspiration à l'avenir

À l’occasion du 50 e anniversaire du secteur de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville et de la 43 e Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a inauguré, le 18 novembre, l'exposition intitulée "Cinquante ans d’innovation éducative : empreinte de l'époque - aspiration à l'avenir".

Cet événement important se tient au Palais de la réunification jusqu'au 20 novembre. Il propose au public 125 photographies classées en cinq zones thématiques, chacune correspondant à une période historique clé du développement de l'éducation de la ville. Ces périodes sont : 1975-1985 (Orientation et reconstruction), 1986-1995 (Innovation éducative), 1996-2005 (Industrialisation, modernisation et intégration internationale), 2006-2015 (Renouveau fondamental et global de l'éducation), et 2016-2025 (Transformation numérique et intégration mondiale). De plus, l'exposition présente les activités éducatives des écoles ainsi que les mouvements de recherche scientifique des élèves à travers des stands des différents groupes et unités d’émulation.

L'exposition offre un panorama complet et approfondi du demi-siècle de développement du secteur éducatif de la ville. Elle retrace notamment la construction d'un nouvel appareil de gestion des établissements après la libération nationale, la promotion de l’alphabétisation et de l'éducation complémentaire, la généralisation de l’éducation, le développement de l’éducation de la maternelle au lycée, l’amélioration de la qualité de l’équipe d’enseignants, le renforcement de la socialisation de l’éducation, et l’instauration d’un Espace culturel Hô Chi Minh au sein des établissements scolaires.

Une attention particulière est portée aux accomplissements majeurs réalisés durant la période de réforme fondamentale et globale, affirmant la position de leader de Hô Chi Minh-Ville dans l’éducation et la formation. La ville est reconnue comme pionnière dans l’intégration des technologies à l’enseignement, dans la mise en œuvre à grande échelle des programmes STEM, dans la transformation du modèle éducatif vers le développement intégral des compétences et des qualités des apprenants, ainsi que dans la généralisation et l’amélioration de la maîtrise de l’anglais. Ces initiatives répondent aux exigences de l’économie de la connaissance et de l’intégration internationale. S’y ajoutent les modèles innovants que la ville a déployés de manière précurseur, tels que l’École intelligente, la Classe intelligente, l’École numérique, ou encore l’École du bonheur.

En 2024, un jalon important a été franchi : Hô Chi Minh-Ville a été reconnue par l’UNESCO comme membre du réseau mondial des villes apprenantes. Cette distinction internationale salue les politiques, l’engagement et les efforts continus de la ville en faveur d’un système éducatif de qualité, équitable et inclusif, qui promeut l’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Par ailleurs, au cours des 50 dernières années, le secteur de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a connu une transformation profonde et s'est imposé comme un point phare du pays en termes d’envergure, de qualité et de mise en œuvre des missions fondamentales, qui sont «élever le niveau de connaissance du peuple, former les ressources humaines et cultiver les talents».

M. Nguyên Van Hiêu, directeur du Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’un des grands accomplissements du secteur est la construction d’un réseau scolaire élargi. Actuellement, la ville s'efforce toujours d’atteindre l’objectif de 300 salles de classe pour 10.000 habitants à l’âge scolaire. Il s’agit d’un socle essentiel permettant d’assurer à la fois la scolarisation de 100% des élèves du territoire et la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

De plus, grâce à l’introduction précoce et diversifiée des programmes d’enseignement de l’anglais dès le primaire, la ville dispose d’une base solide pour concrétiser rapidement et efficacement l’apprentissage de l’anglais, la seconde langue, dans les établissements scolaires. Le directeur a également noté que depuis plusieurs années, l’Éducation municipale occupe une position de tête dans les réformes, la transformation numérique, les écoles intelligentes et l’intégration internationale, avec l’ambition de devenir un centre éducatif régional et mondial.

"Pour valoriser ces acquis et accélérer la mise en œuvre de la Résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique, nous sommes déterminés à innover et à opérer la transition radicale : le passage d'une gestion administrative classique à une gouvernance moderne et créatrice. Notre objectif est de faire de l’éducation un moteur clé capable de répondre aux exigences de la nouvelle ère", a-t-il affirmé.

Texte et photos : Quang Châu/CVN