Les universités vietnamiennes bondissent dans le classement mondial

Une percée significative a été observée dans l'enseignement supérieur vietnamien, avec cinq des douze universités classées ayant amélioré leur position dans le classement mondial des universités les plus durables en 2026.

>> Seize universités dans le Classement Times Higher Education World University Rankings

>> Dix universités figurent au Classement mondial des universités QS 2026

>> Le QS Asia University Ranking 2026 conforte les positions vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

Selon l’étude "QS World University Rankings: Sustainability 2026", publiée le 18 novembre par l'organisation Quacquarelli Symonds (QS), l'Université de Hue s'est particulièrement distinguée, enregistrant un bond impressionnant de plus de 700 places. Cette édition 2026, qui a évalué près de 2.000 établissements issus de plus de 100 pays et territoires, mesure la capacité des universités à respecter leurs engagements et générer un impact positif sur le développement durable, à travers la recherche, l'enseignement et l'engagement communautaire, en s’appuyant sur trois piliers fondamentaux : impact environnemental, impact social et gouvernance.

Cette année, la présence vietnamienne s'est renforcée avec l'inclusion de douze établissements, soit deux de plus que l'année précédente. Bien qu'elle conserve sa position de leader national, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï a reculé d'environ 50 places à l'échelle mondiale, tandis que l'Université Duy Tân a grimpé de près de 40 rangs pour maintenir sa deuxième place au niveau national.

La dynamique de croissance est particulièrement visible chez l'Université Tôn Duc Thang, qui intègre le Top 3 national après une progression de près de 400 places, et chez l'Université de Huê, qui se hisse dans le Top 6 grâce à sa progression fulgurante.

Le classement accueille également deux nouveaux entrants, à savoir l'Université Van Lang et l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH). Pour sa première apparition, l'Université Van Lang s'est classée directement à la 781ᵉ place, surpassant des institutions établies telles que l'Université de Cân Tho et l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Considéré comme l'un des trois classements universitaires les plus influents au monde, aux côtés du Times Higher Education (THE) et du Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU), le système QS évalue les institutions sur neuf indicateurs répartis dans les trois catégories principales : impact environnemental, impact social et bonne gouvernance.

À l'échelle mondiale, l'Université de Lund (Suède) a détrôné l'Université de Toronto (Canada) pour s’emparer de la première place avec un score parfait de 100/100, reléguant l’établissement canadien à la seconde position, tandis que l'UCL, l'Université d'Édimbourg (Royaume-Uni) et l'Université British Columbia (Canada) figurent dans le Top 5.

VNA/CVN