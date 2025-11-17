Innover l’éducation et élever sa qualité est une mission d’une importance stratégique

Le 17 novembre, le président de la République, Luong Cuong, a participé à la célébration de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre) et au VIIIᵉ Congrès d’émulation patriotique du secteur de l’éducation à l’Université pédagogique de Hanoï, en présence de dirigeants du Parti, de l’État et de nombreux enseignants et cadres exemplaires.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a rappelé, dans son discours d'ouverture que, depuis 80 ans, et plus particulièrement au cours des cinq dernières années, le secteur de l’éducation avait mis en œuvre de nombreuses résolutions du Parti et adopté des politiques innovantes, contribuant activement aux mouvements d’émulation suivant l’exemple du Président Hô Chi Minh.

S'exprimant lors de l'événement, le président Luong Cuong a souligné que l’éducation accompagnait toujours la nation dans son développement. Les mouvements d’émulation patriotique du secteur de l’éducation se sont renouvelés, générant de nombreuses initiatives et modèles efficaces. Le Congrès constitue non seulement une occasion d’honorer mais aussi une source d’encouragement, ravivant la confiance et l’aspiration à progresser chez les enseignants et les apprenants.

Luong Cuong a réaffirmé l’exigence urgente d’innover et d’améliorer la qualité de l’éducation dans la vision stratégique du pays. Il a demandé au secteur d’appliquer profondément les orientations du Parti, en particulier la Résolution 71-NQ/TW ; de perfectionner le cadre juridique ; de renforcer la décentralisation et l’autonomie des établissements, accompagnées d’un contrôle rigoureux ; de développer un système éducatif ouvert favorisant l’apprentissage tout au long de la vie.

Il a insisté sur la mise en œuvre efficace de la Loi sur les enseignants ; la consolidation de la culture scolaire ; le renforcement d’une éducation intégrale (morale, intellectuelle, physique, esthétique), en plaçant l’éducation morale au premier plan et en améliorant la coordination entre famille, école et société.

Le président a également appelé à accélérer la transformation numérique, moderniser l’enseignement professionnel et supérieur, restructurer les établissements non conformes, et lier formation, recherche et innovation.

Il a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir les négociations et la signature d'accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, des sciences et des technologies, et de participer activement aux organisations visant à garantir la qualité et à développer l'éducation internationale.

À cette occasion, le ministère de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son a remis des drapeaux d’émulation à 11 collectifs ainsi que des satisfecit à 141 collectifs et 174 individus pour leurs performances remarquables sur la période 2020-2025.

