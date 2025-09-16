Éducation : une résolution de percée pour propulser le pays vers une nouvelle ère

La Résolution N°71-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation constitue un axe stratégique pour une croissance rapide et durable, aux côtés des Résolutions N°57-NQ/TW et N°59-NQ/TW sur le développement révolutionnaire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi que de l’intégration internationale dans la nouvelle situation.

>> Résolution 71 : percées dans le développement de l'éducation et de la formation

>> Éducation - formation : une réunion sur la mise en œuvre de la Résolution N°71

>> Résolution N°71, clé d'un renouveau éducatif durable

>> Programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution n°71 sur l’éducation

Photo : VNA/CVN

La Résolution N°71 a été signée au nom du Politburo par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le 22 août, faisant suite aux Résolutions N°57 et N°59. Ces trois documents partagent l’esprit de percée et appellent à la rénovation.

Un trépied pour le développement

La Résolution N°59 marque un tournant historique dans l’intégration internationale du pays, la considérant comme un moteur stratégique de la nouvelle ère du pays. La Résolution N°57 souligne quant à elle la nécessité d’innover dans la conception du processus législatif afin de garantir les exigences de gestion et d’encourager l’innovation.

La Résolution N°71 souligne l’importance de percées en matière de ressources, de motivations et de nouveaux espaces pour le développement de l’éducation et de la formation, l’État jouant un rôle clé et l’investissement public guidant et attirant les ressources sociales pour la modernisation du système éducatif.

Concernant les actions immédiates nécessaires pour l’intégration internationale dans la nouvelle phase, le chef du Parti a exigé que de nouvelles réflexions et actions en matière d’intégration internationale soient intégrées à la vie quotidienne. Par conséquent, la prise de conscience d’une intégration internationale harmonieuse, globale, profonde et efficace constitue une orientation stratégique majeure du Parti.

Les objectifs spécifiques fixés par le secrétaire général Tô Lâm dans les Résolutions N°57 et N°71 sont étroitement liés et s’inscrivent dans une relation de complémentarité avec ceux de la résolution N°59.

La Résolution N°57 ambitionne de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, grâce à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

L’économie numérique devrait contribuer à hauteur d’au moins 50% au PIB du pays. Le pays ambitionne de figurer parmi les 30 premiers pays mondiaux en matière d’innovation et de transformation numérique et de compter au moins 10 entreprises technologiques compétitives à l’échelle mondiale.

Parallèlement, la Résolution N°71 fixe des objectifs pour la construction d’un système éducatif moderne, égalitaire et de qualité, plaçant le Vietnam parmi les 20 premiers pays mondiaux. Des ressources humaines de haut niveau et des talents scientifiques et technologiques deviendront un moteur et un avantage concurrentiel clé pour le pays. La résolution vise également à ce qu’au moins cinq établissements d’enseignement supérieur figurent parmi les 100 meilleures universités mondiales dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

La concrétisation de ces deux résolutions permettra la mise en œuvre réussie de la Résolution N°59, garantissant ainsi l’intégration profonde du Vietnam dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’innovation et de l’éducation, tout en exploitant les ressources et les conditions favorables pour bâtir une économie indépendante et résiliente, avec un développement rapide et durable.

Stimuler l’investissement

La Résolution N°71 reconnaît les lacunes du secteur de l’éducation et de la formation, telles qu’un accès insuffisant par rapport aux pays avancés, de fortes disparités entre les régions, des installations inadéquates et un enseignement supérieur et professionnel sous-développé, qui sont dues à des investissements limités et à un régime et des politiques peu judicieux pour les enseignants.

Pour combler ces lacunes, la résolution préconise des réformes institutionnelles audacieuses et des investissements importants dans le secteur. L’allocation budgétaire de l’État à l’éducation doit atteindre au moins 20% des dépenses totales, en accordant la priorité aux universités.

Elle appelle à des politiques préférentielles spéciales et supérieures pour les éducateurs, portant les indemnités professionnelles à au moins 70% pour les enseignants de l’enseignement général et préscolaire, à au moins 30% pour le personnel enseignant, et à 100% pour les enseignants des zones particulièrement difficiles, des régions frontalières, des îles et des localités habitées par des minorités ethniques.

Les établissements d’enseignement supérieur et professionnel bénéficieront d’une autonomie totale, quelle que soit leur situation financière. Les mécanismes de financement et d’investissement seront fondamentalement restructurés, tandis que l’élargissement des aides financières et les politiques de crédit préférentiel garantiront qu’aucun étudiant n’abandonne ses études pour des raisons économiques.

La résolution privilégie également l’amélioration des normes des établissements d’enseignement afin de les rendre conformes aux normes régionales et internationales, la sécurisation foncière pour de nouveaux projets et l’octroi d’incitations fiscales et foncières aux établissements d’enseignement nationaux.

VNA/CVN