USTH : visite de la délégation de la Région Ile de France et de son agence PRX-Vietnam

Fin décembre une délégation de la Région Ile de France, composée de Nina LE DUC, chargée de mission au Service économie circulaire, prévention et gestion des déchets ; Nicolas RIHET, coordinateur des lycées éco-responsables du Pôle Lycées, direction des opérations, Service d'études générales et environnementales et d’Emmanuel CERISE, Directeur de l’agence PRX-Vietnam ont tenu une table-ronde à l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) afin d’évoquer des sujets possibles de collaboration autour de l'économie circulaire et de la relation santé-environnement.

Après une présentation de l'USTH et de l'écosystème universitaire global au Vietnam, le Pr. Jean Marc Lavest, recteur principal de l’USTH, a abordé les enjeux stratégiques liés à la transformation très rapide du Vietnam et au soutien de l'économie, dans lesquels s'engage l'USHT : l’environnement et le climat ; la transition énergétique et les sciences du vivant et de la santé.

La discussion s’est poursuivie sur une réflexion sur les sujets structurants mettant en synergie des universités franciliennes et l'USTH, comme l’a appelé de ses vœux la présidente de la région Ile de France, Valérie Pécresse, lors de son message pour les 15 ans de l’Université des sciences et des technologies de Hanoï.

USTH/CVN