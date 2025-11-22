L’éducation à l’ère de l’IA : de la prise de conscience à l’action

L’Intelligence artificielle (IA) s’installe au cœur des salles de classe vietnamiennes. Du primaire à l’université, elle s’affirme comme un nouvel assistant pédagogique qui redéfinit l’apprentissage.

Photo : TT/CVN

L’IA est désormais essentielle à l’éducation : elle est passée du simple stockage de connaissances à un outil capable d’analyser, de conseiller et de personnaliser les parcours d’études.

Selon le Pr. agrégé - Dr. Nguyên Xuân Hoàn, recteur de l’Université de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, cette évolution représente “une occasion en or pour le Vietnam d’opérer une transition de l’éducation traditionnelle vers un enseignement intelligent, où les cursus sont taillés sur mesure en fonction des aptitudes, des intérêts et des orientations professionnelles de chaque apprenant”.

Sur le plan politique, la Résolution N°71 du Politburo du Parti identifie la transformation numérique complète et l’application généralisée des technologies numériques et de l’IA dans l’éducation et la formation comme une tâche prioritaire. Il s’agit non seulement d’une direction stratégique, mais aussi d’une exigence urgente face à la rapide évolution du marché mondial du travail vers une économie du savoir.

D’après la Dre. Lê Thi Mai Hoa, directrice adjointe du Département de l’éducation de la Commission centrale des communications et de la mobilisation des masses, le Vietnam consacre au moins 20% du budget de l’État à l’éducation et à la formation, dont un minimum de 5% alloué à l’investissement pour le développement. Ces fonds visent la modernisation des infrastructures, des technologies et des capacités d’innovation.

Pour exploiter efficacement le potentiel de l’IA, elle insiste sur la nécessité pour le pays d’établir un “lien dynamique” qui fédère l’État, les établissements scolaires, les entreprises et les partenaires technologiques, l’IA servant de “système nerveux central” reliant les savoirs au marché de l’emploi.

L’IA dans le cursus scolaire

Au niveau de l’enseignement général, des établissements pionniers comme le Lycée d’excellence Lê Hông Phong à Hô Chi Minh-Ville montrent la voie.

L’école a intégré l’IA à son programme il y a sept ans, structurant l’engagement des élèves en trois niveaux progressifs : initiation, application et recherche spécialisée.

“Cette immersion précoce aide les élèves non seulement à comprendre la technologie, mais, plus important encore, elle nourrit leur pensée créative et leur adaptabilité pour l’avenir”, déclare la directrice Pham Thi Be Hiên.

Toutefois, la transition vers l’enseignement intelligent fait face à un défi majeur : la pénurie d’enseignants formés aux outils d’IA.

Pour y remédier, la directrice explique : “Nous devons engager des conférenciers et des ingénieurs en IA tout en offrant une formation approfondie à nos professeurs d’informatique pour garantir la qualité de l’enseignement”.

Ceci souligne un besoin pressant de politiques renforçant la compétence numérique du corps professoral, socle indispensable à l’entrée du Vietnam dans cette nouvelle ère pédagogique.

Dans l’enseignement supérieur, des institutions comme l’Université de l’industrie investissent massivement dans la métamorphose numérique, de l’infrastructure technologique aux systèmes de gestion. Néanmoins, comme l’a fait remarquer le Dr. Hoàn, l’absence de partage de données et de plateformes logicielles communes réduit l’efficience.

“Nous avons besoin d’une base de données unifiée pour les universités afin d’éviter les développements fragmentés et le gaspillage de ressources”, affirme -t-il.

Une question d'éthique

Photo : TT/CVN

Si l’IA est le “cerveau” de l’éducation de demain, l’éthique doit en être le “cœur”, assurant un développement humain et pérenne.

Le Pr. agrégé - Dr. Nguyên Van Vu, directeur adjoint de la Faculté de technologie de l’information à l’Université des sciences (Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville), tranche : “La question n’est plus de savoir s’il faut utiliser l’IA dans l’éducation, mais comment l’utiliser correctement et humainement”.

L’IA peut épauler les enseignants dans la notation, l’orientation professionnelle et la création de contenu. Cependant, sans garde-fous éthiques, des biais dans les données ou les algorithmes pourraient engendrer des résultats inéquitables pour les élèves.

Pour lui, le Vietnam devrait établir sans tarder un cadre éthique de l’IA pour l’éducation, afin de garantir la transparence, l’équité et l’humanité de ses applications.

La Dre. Hoa a présenté six axes prioritaires pour l’intégration de l’IA dans le milieu éducatif. Ces actions comprennent l’élaboration d’un programme national d’alphabétisation à l’IA pour les professeurs et les étudiants, ainsi que le renforcement de la formation numérique et éthique des éducateurs.

Elle a insisté sur l’intégration de l’IA dans les disciplines STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) plutôt que de la traiter comme une matière distincte, tout en établissant des règlements sur l’intégrité académique et l’utilisation de l’IA dans l’enseignement et la recherche.

Elle a également mis en exergue l’importance de développer des plateformes d’IA et des infrastructures numériques en langue vietnamienne, et de promouvoir la sensibilisation du public et une culture de l’innovation chez les formateurs et les apprenants.

Le Pr.- Dr. Lê Anh Vinh, directeur de l’Institut vietnamien des sciences de l’éducation, partage l’avis que des politiques cohérentes, des programmes d’études flexibles et des mises à jour régulières sont indispensables. Il a ajouté que la formation des enseignants et l’accès à des ressources pédagogiques ouvertes en vietnamien aideront à réduire les disparités régionales.

Pour sa part, Huynh Thành Dat, directeur adjoint de la Commission centrale des communications et de la mobilisation des masses, a mis en lumière plusieurs nécessités pour structurer l’enseignement de l’IA au Vietnam. Primo, un cadre de compétences et éthique. Il a en effet souligné l’urgence d’introduire rapidement un cadre de compétences en IA et un cadre éthique de l’IA spécifiquement destinés aux écoles. Secundo, le financement. Il a également suggéré de créer un Fonds de transformation numérique pour l’enseignement supérieur, destiné à attirer l’investissement privé et à soutenir financièrement les institutions pionnières dans ce domaine.

Pour assurer la qualité des futures ressources humaines, M. Dat conclut en appelant les entreprises à revoir leur rôle : “Les entreprises, elles aussi, doivent changer de perspective : elles ne doivent plus être de simples employeurs, mais des co-créatrices des futures ressources humaines”.

Huong Linh - TT/CVN