Améliorer l’enseignement et constituer un corps enseignant hautement qualifié

Le ministère de l’Éducation et de la Formation élabore actuellement un décret relatif aux primes professionnelles pour le personnel enseignant du secteur public. Ce décret propose une feuille de route en deux phases pour l’augmentation de ces primes, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 er janvier 2026, en même temps que la mise en œuvre de la loi sur les enseignants.

Le secteur de l’éducation se concentre sur trois axes stratégiques pour améliorer la qualité de l’enseignement et garantir le développement d’un corps enseignant hautement qualifié, capable de répondre aux besoins de développement national dans cette nouvelle ère.

À l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre), le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, s’est adressé à la presse pour présenter les principales politiques de développement du corps enseignant dans la période à venir.

Les enseignants sont considérés comme un facteur déterminant de la qualité de l’éducation. La Résolution 71 a introduit de nombreuses politiques de percée visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à garantir un nombre suffisant d’enseignants. Comment le ministère met-il en œuvre le développement du corps enseignant conformément à cette résolution ?

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 71, parallèlement aux réformes de la formation, du développement professionnel, de la transformation numérique et des méthodes pédagogiques, le ministère élabore un décret relatif aux régimes de rémunération et aux indemnités des enseignants. Selon ce projet, les enseignants devraient percevoir un coefficient de rémunération spécial supplémentaire, venant s’ajouter à leur salaire et à leurs indemnités actuels.

Le ministère élabore également un décret relatif aux primes professionnelles pour le personnel de l’éducation du secteur public. Il propose un plan en deux phases pour la revalorisation de ces primes, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2026, en même temps que la mise en œuvre de la loi sur les enseignants.

Concrètement, lors de la première phase (2026-2030), le ministère propose une prime de 20% pour le personnel scolaire, une augmentation de 15% pour les enseignants du préscolaire et du primaire, et une prime supplémentaire de 5% pour les enseignants du supérieur et des établissements d’enseignement professionnel. La deuxième phase, à partir de 2031, appliquera les taux d’indemnités préférentiels aux enseignants du préscolaire et de l’enseignement général, conformément à la Résolution 71-NQ/TW.

Outre les salaires et les indemnités, la loi relative aux enseignants prévoit diverses mesures incitatives, notamment des indemnités liées à l’emploi et à la région ; un soutien à la formation et au perfectionnement professionnel ; des soins de santé périodiques et des soins de santé au travail ; et la mise à disposition de logements de fonction, d’hébergements collectifs ou d’aides au logement pour les enseignants travaillant dans des zones extrêmement défavorisées.

Des mesures incitatives supplémentaires cibleront les personnes hautement qualifiées, les personnes talentueuses, les personnes possédant des compétences exceptionnelles ou une forte capacité professionnelle, celles travaillant dans des zones extrêmement défavorisées et les enseignants de domaines stratégiques. Ces politiques seront détaillées dans les documents d’application de la loi relative aux enseignants, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Conjointement aux normes professionnelles, aux titres d’enseignant, aux mécanismes de recrutement, d’affectation, de reconnaissance et de récompense, ces politiques constituent un ensemble complet permettant aux enseignants de travailler avec confiance, de rester concentrés sur leur métier et de développer continuellement leurs compétences.

Les étudiants en pédagogie bénéficient actuellement d’exonérations de frais de scolarité et d’une aide financière pour leurs frais de subsistance afin d’attirer les candidats les plus talentueux. Quelles mesures supplémentaires sont prévues pour attirer davantage d’étudiants brillants ?

Attirer des étudiants performants vers le métier d’enseignant demeure une priorité absolue et une mission stratégique du secteur de l’éducation. Nous révisons et ajustons nos politiques afin d’accroître l’aide financière pour les études, d’augmenter les allocations de subsistance et de garantir l’insertion professionnelle après l’obtention du diplôme, pour que les étudiants en pédagogie se sentent en sécurité dans leurs études et pleinement engagés dans la profession.

Le secteur développera également les bourses au mérite pour les étudiants talentueux, encouragera les meilleurs candidats aux concours nationaux et internationaux à s’orienter vers la pédagogie, rehaussera les critères d’admission et de diplomation, et adaptera la formation aux besoins du marché du travail local et aux exigences du nouveau programme d’enseignement général.

Parallèlement, le secteur de l’éducation vise à créer un environnement professionnel attractif et à revaloriser le statut social des enseignants. Les mécanismes de priorité en matière de recrutement, de classification, de rémunération, de promotion et de développement professionnel sont en cours d’amélioration afin de faire de l’enseignement un choix prestigieux pour les personnes compétentes et dévouées.

Quelles mesures seront prises pour renforcer la qualité des enseignants-chercheurs ?

Conformément à la Résolution 71, le ministère axe ses efforts sur trois piliers de percée : le développement de la qualité des enseignants, des chargés de cours et des gestionnaires de l’éducation ; l’amélioration des cadres institutionnels et des politiques afin de favoriser l’autonomie et la responsabilisation ; et l’investissement dans les infrastructures, la transformation numérique et les méthodes de formation modernes. Le développement du corps enseignant est considéré comme un élément central de cette démarche.

Le ministère a publié un plan d’action, conformément à sa décision n°2811 du 10 octobre 2025, qui met l’accent sur l’expansion des programmes de formation des enseignants, notamment le projet N°89 relatif à la formation doctorale en Thaïlande et à l’étranger. De 2026 à 2030, l’objectif est d’accompagner chaque année environ 1.000 enseignants dans leurs études ou leur perfectionnement professionnel à l’étranger, en priorité dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et de l’éducation.

Le ministère travaille également en coordination avec les organismes compétents à la mise en place de mécanismes de financement spécifiques dans le cadre du Programme national cible 2026-2035 pour la modernisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation. L’objectif est de garantir des ressources stables pour la formation et de créer des incitations concurrentielles pour attirer et retenir les meilleurs conférenciers et experts, tant du Vietnam que de l’étranger.

La Résolution 71 fixe l’objectif de recruter au moins 2.000 enseignants-chercheurs étrangers hautement qualifiés pour les universités vietnamiennes d’ici 2030. Quelles stratégies seront mises en œuvre pour y parvenir ?

Attirer au moins 2.000 enseignants-chercheurs et experts étrangers est un élément clé de la Résolution 71 et du programme d’action du gouvernement. Le ministère prévoit de suivre trois axes principaux.

Premièrement, développer des mécanismes spécifiques de recrutement, de rémunération et de conditions de travail, permettant aux universités de signer des contrats flexibles, d’offrir des salaires au mérite et de garantir une rémunération compétitive à l’échelle internationale.

Deuxièmement, simplifier les procédures administratives, les visas, les conditions de résidence et la reconnaissance des diplômes, tout en proposant des incitations financières et des investissements dans les infrastructures afin d’encourager les experts internationaux à enseigner et à mener des recherches de longue durée au Vietnam.

Troisièmement, établir des programmes de coopération stratégique entre les universités vietnamiennes et les principaux centres de recherche et universités internationaux afin d’attirer des enseignants-chercheurs et des scientifiques de haut niveau pour enseigner, co-encadrer des doctorants et transférer des connaissances. L’objectif n’est pas seulement d’attirer des experts internationaux au Vietnam, mais aussi de créer un environnement académique ouvert et stimulant qui les encourage à s’y installer durablement et à contribuer à l’élévation des universités vietnamiennes aux standards régionaux et internationaux.

La Résolution 71 instaure un mécanisme permettant aux enseignants à double affiliation issus des institutions publiques d’enseigner dans les universités. Quel est son impact sur l’amélioration de la qualité de la formation ?

Ce mécanisme permet aux experts, scientifiques, médecins, ingénieurs et professionnels du secteur public travaillant dans des instituts de recherche, des hôpitaux ou des services publics d’enseigner, d’encadrer des recherches et de transférer des technologies dans les universités, tout en conservant leurs droits, obligations et avantages sociaux.

Le gouvernement publiera prochainement un décret précisant les normes, les droits, la rémunération et la reconnaissance de leur travail, garantissant ainsi cohérence, transparence et applicabilité. Il s’agit d’une étape importante vers la constitution d’un corps professoral d’élite, flexible et intégré à l’échelle internationale, conformément à la résolution 71-NQ/TW.

L’objectif global est de développer un vivier de ressources humaines de haute qualité répondant aux exigences du développement national dans cette nouvelle ère. Comment le secteur de l’éducation compte-t-il y parvenir ?

Le secteur de l’éducation reconnaît pleinement qu’investir dans l’enseignement supérieur aujourd’hui, c’est investir dans la force intellectuelle du Vietnam, sa compétitivité future et son rayonnement international. Il ne s’agit pas seulement d’un devoir professionnel, mais aussi d’une responsabilité politique et d’une aspiration au développement national. En conséquence, le secteur s’efforce d’élever la qualité et le prestige de l’enseignement supérieur vietnamien.

Les programmes de formation sont alignés sur les normes internationales et étroitement liés aux besoins de l’économie numérique, de l’économie verte et des technologies stratégiques. Le système d’enseignement supérieur évolue vers la construction d’un écosystème d’innovation dynamique. Les universités sont encouragées à créer des centres de recherche performants, des incubateurs de start-up et des partenariats internationaux solides afin de devenir des pôles nationaux de connaissances. Cela contribuera à former les talents, à diffuser les nouvelles connaissances et à favoriser un développement durable.

L’enseignement supérieur ne doit pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi cultiver la créativité, la résilience et la responsabilité sociale. Chaque campus universitaire doit être un lieu d’exploration intellectuelle, de développement personnel et d’épanouissement des aspirations. Cela façonne une nouvelle génération d’intellectuels vietnamiens qui pensent de manière indépendante, s’intègrent avec assurance et restent engagés dans la construction d’une nation prospère et heureuse.

