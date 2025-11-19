Ces enseignants qui transforment la pédagogie en acte d’humanité

De Hà Tiên à Giông Riêng, des enseignants dévoués réinventent chaque jour leur mission en plaçant l’élève, la communauté et la solidarité au cœur de l’école. À l’occasion de la Journée des enseignants du Vietnam (20 novembre), hommage à celles et ceux qui font rayonner l’éducation par leur créativité et leur cœur.

Dans l’enceinte de l’école maternelle de Hà Tiên, les coins de jeux colorés et les rangées d’arbres verdoyants portent tous la marque de Madame Mông Hông Hanh, directrice adjointe en charge de l’établissement.

Depuis 2021, elle a lancé le mouvement "Créer du matériel pédagogique et des jouets à partir de matériaux recyclés", mobilisant enseignants et parents autour d’une vision simple : réduire les coûts, protéger l’environnement et stimuler la créativité des enfants.

Chaque week-end, les parents apportent à l’école des bouteilles plastiques, des boîtes de lait, des morceaux de mousse ou des bouchons propres, que les enseignants transforment en jouets, en coins d’apprentissage ou en décorations éducatives. Les classes rivalisent d’inventivité pour aménager leu "espace vert", et un coin créatif exemplaire est élu chaque mois.

"Mme Mông Hông Hanh est toujours celle qui nous inspire le plus. Elle travaille avec nous, conçoit de nouveaux jouets et partage ses idées avec toutes les classes", confie l'enseignante Nguyên Thi Hông Yên.

Grâce à cette démarche, l’école économise près de 60 millions de dôngs par an en matériel, tout en créant un environnement d’apprentissage vivant, proche de la nature et riche en imagination. Les bouteilles abandonnées deviennent toboggans, animaux, fleurs ou maisonnettes qui ravissent les enfants dès leur arrivée en classe.

L’année scolaire 2024-2025, l’établissement a décroché un prix A et quatre prix B lors du concours local d’innovation pédagogique et a été reconnu comme modèle provincial de "mobilisation communautaire exemplaire".

Le jour de la publication des résultats d’admission à l’université, Lê Chi Thanh, élève de terminale au Lycée de Giông Riêng, a tremblé en découvrant qu’il avait été admis à l’Académie politique des officiers, avec 27,2 points. Dans la petite maison familiale au bord des rizières, sa mère a éclaté en sanglots – des larmes d’émotion et d’incrédulité, tant l’idée d’un avenir universitaire semblait lointaine.

Lê Chi Thanh vient d’une famille très modeste : un père atteint d’une maladie grave, une mère qui travaille au jour le jour pour élever deux enfants. À plusieurs moments, la pression financière semblait devoir briser son rêve d’études.

"Je me souviens de ma première visite chez Thanh. La maison était vide, sans mobilier. À cet instant, je me suis promis de l’aider par tous les moyens. Je ne pouvais pas laisser un élève brillant abandonner l’école par manque d’argent", raconte M. Dàm Thanh Lac, proviseur du lycée Giông Riêng.

L’histoire de Thanh n’est qu’un exemple parmi des centaines d’élèves défavorisés que M. Lac a soutenus grâce à la mobilisation des enseignants, parents, anciens élèves et entreprises depuis plus de vingt ans. Chaque année, il entretient plusieurs programmes solidement établis : Mouvement "Les trois suffisants" (manuels, assurance santé et vêtements complets) : 150 millions de dôngs collectés/an ; "Les bras de l’amour", programme de solidarité pour le Têt : environ 100 millions de dôngs/an ; Club "Germes de rêve" : 36 bourses mensuelles de 300.000 dôngs chacune.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, il a obtenu deux ordinateurs portables, 35 téléphones et 150 cartes SIM 3G pour que les élèves pauvres puissent suivre l’enseignement en ligne. Lorsqu’un élève souffre d’une maladie grave, il organise immédiatement une collecte exceptionnelle.

Toutes les démarches sont menées de manière transparente et équitable : visites à domicile, vérification auprès des autorités locales et publication des montants collectés. "Lorsqu’on agit avec le cœur et la transparence, les parents comme les donateurs continuent de nous faire confiance", affirme M. Lac.

Grâce à ces efforts, le taux d’abandon scolaire du lycée est resté inférieur à 1% durant de nombreuses années, et plus de 70% des élèves obtiennent de bons ou très bons résultats. Plusieurs anciens élèves aidés sont aujourd’hui revenus soutenir les générations suivantes.

"Dàm Thanh Lac n’aide pas seulement les enfants pauvres à poursuivre leur scolarité, il diffuse également un esprit de solidarité dans toute la communauté, renforçant le lien entre l’école, les familles et la société", Vo Van Banh, président du Comité populaire de Giông Riêng estime.

De Hà Tiên à Giông Riêng, ces histoires touchantes montrent que lorsque les enseignants s’investissent dans le travail communautaire avec tout leur cœur, leur influence dépasse largement la salle de classe pour toucher les familles et l’ensemble de la société. Chaque initiative, chaque geste - parfois modeste - contribue à nourrir la confiance, la compassion et les valeurs humaines au sein de l’école d’aujourd’hui.

En cette Journée des enseignants du Vietnam du 20 novembre, nous rendons hommage, avec la plus grande estime, à celles et ceux qui consacrent leur vie à une éducation bienveillante, éclairée et durable.

Texte et photos : Bich Thùy - Câm Sa/CVN