L’Université de médecine et de pharmacie et l’AP-HP de France scellent leur coopération

Le Professeur Lê Ngoc Thanh, recteur de l’Université de médecine et de pharmacie (relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï), et Nicolas Revel, directeur général de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en France, ont récemment signé un accord officiel de coopération entre les deux institutions.

L’AP-HP, qui regroupe 38 hôpitaux publics, 6 pôles hospitaliers et près de 100.000 professionnels de santé, constitue le plus grand réseau hospitalier de France, ainsi que d’Europe, accueillant chaque année environ 8 millions de patients.

L’AP-HP est également un centre de recherche médicale de premier plan, avec 11 instituts de recherche et la coordination directe d’alliances hôpital-université. Elle est particulièrement en pointe dans le traitement des maladies rares, avec 181 centres de référence spécialisés en activité.

Dans le cadre des programmes de formation médicale spécialisée et avancée (DFMS/DFMSA) en France, l’AP-HP accueille et forme également de nombreux médecins vietnamiens.

Par cet accord, les deux parties s’engagent à renforcer leur coopération et à faciliter les échanges dans divers domaines : formation médicale, recherche scientifique, soins de santé et gestion hospitalière.

Pour atteindre ces objectifs, les deux institutions mettront en œuvre des programmes d’accueil de professionnels de santé (incluant le personnel médical, paramédical, technique et administratif), conformément à la législation en vigueur dans chaque pays, sous diverses formes : stages d’observation de courte durée, stages dans le cadre des programmes DFMS ou DFMSA, stages associés d’une durée de six mois à un an, ainsi que l’accueil de stagiaires selon les dispositions du décret no 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l’exercice temporaire des professions médicales, dentaires et pharmaceutiques.

Les deux parties créeront également des équipes hospitalières conjointes, échangeront sur les pratiques de qualité dans le domaine de la santé, l’hygiène hospitalière et dans tous les autres domaines d’expertise convenus.

Elles organiseront en outre des séminaires spécialisés, des conférences, et mèneront des programmes de recherche clinique ainsi que des projets de transfert de compétences.

La signature de cet accord illustre la reconnaissance par l’AP-HP du rôle de l’Université de Médecine et de Pharmacie dans la formation et la recherche en sciences de la santé au Vietnam, en particulier dans le développement de l’Hôpital de Linh Dam en tant qu’établissement intelligent, à haute technologie et doté d’une gouvernance numérique.

Cet accord ouvre également de nouvelles perspectives de coopération pour l’Université de médecine et de pharmacie, contribuant à enrichir la longue tradition de collaboration médico-scientifique entre la France et le Vietnam.

