Les recettes d'exportation de Binh Duong augmentent de 11,3%

>> Propriétés intellectuelles et bonnes politiques, clés du succès de Binh Duong

>> Binh Duong enregistre une croissance impressionnante au 1er semestre

>> Binh Duong vise à créer davantage de zones industrielles vertes

>> Bientôt une exposition sur le bois et les machines de transformation du bois

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'une démonstration éclatante de la bonne adaptabilité ainsi que du développement robuste des entreprises locales dont les produits de haute qualité ont atteint le monde.

Les principales exportations de la province ont enregistré une croissance positive au cours des huit mois, notamment le bois (en hausse de 21,8%), les vêtements et textiles (3,6%) et les chaussures en cuir (9,4%). Ils ont été vendus aux États-Unis, dans l'UE, au Canada, en République de Corée, en Australie et au Japon.

Selon le président de l'Association d'import-export de la province, Pham Van Xô, la reprise des commandes du secteur de la production locale est un signe positif pour les exportations. Cependant, l'industrie est confrontée à divers défis tels que les coûts logistiques élevés en raison de la fluctuation des prix des matériaux et la pénurie de conteneurs, ce qui pourrait affecter la capacité concurrentielle des entreprises.

Il a déclaré que les entreprises doivent diversifier leur clientèle et ajuster leurs stratégies en réponse aux changements imprévisibles sur les marchés internationaux, en particulier les risques liés aux politiques de défense commerciale. Un lien plus étroit entre les entreprises nationales et le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale solide contribueront à réduire la dépendance à l'égard de l'approvisionnement étranger tout en stabilisant les prix.

Photo : VNA/CVN

Pour stimuler les exportations pendant les mois restants, le Comité populaire provincial a demandé aux secteurs compétents de mettre en œuvre des mesures pour améliorer le climat des affaires, supprimer les obstacles pour les exportateurs et investir massivement dans les infrastructures logistiques.

En outre, il se concentrera sur la simplification des procédures de dédouanement et la facilitation des activités de production et d'affaires.

Dans le même temps, la province a encouragé les entreprises locales à participer aux foires commerciales internationales, à renforcer la promotion du commerce électronique pour élargir les marchés, à soutenir les petites et moyennes entreprises dans la numérisation et à améliorer la qualité de leurs produits.

VNA/CVN