Dông Nai promeut l’agriculture hi-tech et bio

L’objectif de développer l’agriculture hi-tech et l’agriculture bio associée à la transformation et la consommation fait partie des priorités de la province de Dông Nai (Sud) pour la période 2020-2025. Différents programmes mis en œuvre pour concrétiser ce plan ont d’ores et déjà obtenu des résultats positifs.

>> Vietnam Growtech Expo 2024 : opportunités dans l’élevage, la sylviculture et la pêche

>> La Chine ouvre ses portes à la noix de coco, au durian et aux crocodiles vietnamiens

>> Le durian, un nouvel espoir pour les exportations malaisiennes

>> Environ 2,7 milliards d'USD pour le Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

Selon le Service de l’agriculture et du développement rural de Dông Nai, les modèles de production agricole associant la haute technologie et l'agriculture biologique à la transformation et la consommation sont considérés comme des orientations de développement efficaces et sont reproduits dans la ville de Long Khanh ainsi que dans de nombreuses localités de la province.

Après trois ans de mise en œuvre du plan N°110 du Comité exécutif provincial du Parti, 4 objectifs sur 11 ont atteint ou dépassé les objectifs fixés. Il s’agit du nombre de modèles agricoles appliquant la hi-tech, de zones de production agricole biologique, de zones agricoles appliquant la hi-tech et de modèles certifiés biologiques.

Lors de la conférence récapitulative sur le développement de l’agriculture hi-tech et l’agriculture bio associée à la transformation et la consommation pour la période 2020-2025, organisée le 27 août dans la province de Dông Nai, le Service provincial de l’agriculture et du développement rural a annoncé qu’après trois ans de mise en œuvre du programme, la valeur de la production agricole, forestière et halieutique de Dông Nai au cours de la période 2021-2023 avait atteint un taux de croissance moyen de 3,83 %/an, supérieur à la moyenne nationale et classé au premier rang des provinces de la région du Sud-Est.

Les exportations de fruits frais ont en particulier atteint un stade impressionnant, principalement le durian, et les bananes fraîches exportées vers le marché chinois qui ont établit un record de valeur d'exportation estimé à 4.800 milliards de dôngs en 2023.

En outre, le taux de croissance de la valeur de l'industrie agroalimentaire de Dông Nai est toujours maintenu à plus de 5% par an. L'application des progrès scientifiques et techniques dans la production a contribué à améliorer l'efficacité de l'utilisation des terres agricoles et à augmenter les revenus des agriculteurs.

Dans l’ensemble de la province, huit zones de production agricole appliquant la hi-tech ont été créées, avec 419 modèles agricoles appliquant la hi-tech, dépassant l'objectif pour 2025. L'ensemble de la province compte plus de 885 ha de production agricole biologique (près de 0,5% de la superficie totale de production agricole). À ce jour, la province a également établi 15 zones de production agricole biologique d'une superficie de 1.555 ha, soit 5 fois l'objectif pour 2025, dont 9 modèles ont obtenu la certification biologique d'une superficie de près de 28 ha.

Appel à investissements dans l’agriculture hi-tech et biologique

Selon Trân Lâm Sinh, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de Dông Nai, dans les temps à venir, le secteur agricole de la province concentrera ses ressources sur la mise en œuvre de plans de développement agricole et rural et développera les infrastructures d’irrigation.

La province appelle à investir dans les systèmes de stockage, de transformation préliminaire et d'emballage et dans la production associée aux régions culturales, en particulier aux industries à haute valeur économique et aux avantages compétitifs, en ciblant les marchés d'exportation.

Selon M. Sinh, la province donne la priorité à l'appel à l'investissement dans les zones agricoles et les zones appliquant la hi-tech conformément à la planification, à l’organisation des investissements publics pour améliorer les infrastructures dans les zones de production concentrée et les zones de production biologique.

Hô Thanh Son, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Dông Nai, a affirmé que le développement de l'agriculture hi-tech, de l'agriculture biologique associée à l’industrie de transformation et au marché de la consommation de produits était l'une des quatre tâches du Congrès provincial du Parti pour la période 2020-2025. Il a recommandé de continuer à promouvoir l'application et la réplication de modèles agricoles sûrs, d'agriculture biologique, d'agriculture écologique, d'agriculture circulaire et d'agriculture hi-tech, en renforçant l'inspection et la surveillance des produits agricoles, en traitant les produits qui ne garantissent pas la sécurité alimentaire pour protéger la santé des consommateurs et créer des opportunités pour que les produits sûrs et les produits biologiques soient traçables jusqu'aux consommateurs.

Il est notamment nécessaire d'examiner et d'évaluer les résultats de la mise en œuvre et de proposer des ajustements du contenu conformément aux exigences et à la pratique. Il a mis l’accent sur la formation et la promotion de l’expertise professionnelle et donné la priorité aux quotas de personnel pour les fonctionnaires dans la gestion d’État en agriculture, du niveau provincial au niveau communal.

Après 3 ans de mise en œuvre du plan N°110 du Comité exécutif provincial du Parti, l'agriculture hi-tech est de plus en plus largement appliquée. L’agriculture biologique et la bonne production agricole sont en croissance au taux de plus en plus élevé, atteignant près de 46,3%, et d’une valeur estimée à plus de 34,7 billions de dôngs, soit près de 92,6% de l'objectif pour 2025. L'industrie de transformation des produits agricoles continue de croître et connaît de nombreux changements positifs, contribuant à la création d'emplois pour les travailleurs et à la promotion du développement économique rural.

Texte et photos : Truong Giang/CVN