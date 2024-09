Le Vietnam vise à développer des produits sidérurgiques verts

Le Vietnam envisage de développer des produits sidérurgiques verts et économes en énergie et d'augmenter la part de marché de l'acier produit localement pour remplacer progressivement les produits importés.

Les objectifs sont énoncés dans le projet de stratégie de développement de l'industrie sidérurgique vietnamienne jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050, que le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré pour le soumettre au gouvernement pour approbation. La stratégie devrait être approuvée en septembre.

Elle guidera les agences d'État et les localités dans la mise en place de mécanismes et de politiques et dans la gestion du développement de l'industrie sidérurgique nationale.

La stratégie aidera les entreprises de l'industrie sidérurgique à élaborer leurs plans de développement commercial à long et à court terme en harmonie avec le développement de l'industrie et les stratégies de développement de produits.

Elle donnera également des orientations en matière de technologie de production et de développement de matières premières pour l'industrie sidérurgique.

Le Vietnam est aujourd'hui classé 12e producteur mondial d'acier brut, mais l'industrie sidérurgique vietnamienne a des limites en termes de technologie, de matières premières, de capacité de production et de types de produits.

Les objectifs fixés dans la stratégie de développement de l'industrie sidérurgique jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050 élaborée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, sont de surmonter ces limites et de promouvoir le développement moderne et durable de l'industrie sidérurgique.

Le directeur adjoint du département de l'industrie du ministère de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Ngoc Thanh, a déclaré que le Vietnam avait besoin de politiques pour développer l'industrie de la métallurgie et des matériaux, en particulier l'acier pour l'industrie de transformation et de fabrication.

Plus précisément, le développement de complexes sidérurgiques à grande échelle avec des structures de produits diverses, en particulier des produits en acier, est nécessaire pour l'industrie de transformation et de fabrication. Il se concentrera sur l'encouragement de la production d'acier allié, en particulier pour les industries mécaniques et de fabrication de machines.

Le Vietnam doit également développer la stratégie de l'industrie sidérurgique dans le sens d'attirer les investissements dans de grands complexes sidérurgiques pour produire une variété de produits en acier, en particulier l'acier utilisé dans les industries de transformation, de fabrication, mécaniques et automobiles.

Selon les prévisions préliminaires, la demande totale du marché pour les industries manufacturières vietnamiennes d'ici 2030 pourrait atteindre 310 milliards d'USD. Parmi ces derniers, l'ingénierie mécanique pour les travaux industriels représenterait 120 milliards de dollars, la construction, l'agriculture et la transformation 15 milliards d'USD, les équipements standards 10 milliards d'USD, le transport ferroviaire 35 milliards d'USD, le métro 10 milliards d'USD et les automobiles 120 milliards d'USD.

Il s'agira d'un marché important pour l'industrie sidérurgique nationale, en particulier pour les produits en acier allié et en acier de haute qualité destinés à l'industrie manufacturière, un segment dans lequel le Vietnam n'est pas autosuffisant en matière de production nationale d'acier actuellement.

Cependant, la plupart d'entre eux sont de petite taille avec une capacité de moins de 500.000 tonnes par an et une technologie obsolète et ils consomment beaucoup d'énergie, de sorte qu'ils ont une faible compétitivité et causent une pollution environnementale.

Aujourd'hui, l'industrie compte un petit nombre de complexes sidérurgiques récemment créés avec une technologie fermée, tels que les complexes sidérurgiques de Hung Nghiêp Formosa et de Dung Quât.

En outre, cette industrie dépend toujours des matières premières importées, ce qui signifie qu'elle est liée aux fluctuations des prix mondiaux.

Parallèlement, la capacité de production et la variété des produits sont encore limitées. La structure des matières premières pour la production comprend 42% de ferraille (principalement importée) et 58% de minerai de fer. Les fabricants d'acier laminé à chaud (HRC) ne peuvent produire que huit millions de tonnes par an, alors que la demande intérieure est de 10 millions de tonnes.

En raison des contraintes de capacité, des équipements obsolètes, de la forte consommation d'énergie et des risques environnementaux, la qualité des produits sidérurgiques fabriqués dans le pays, en particulier l'acier ouvré, n'est pas supérieure à celle des importations, de sorte que la compétitivité de l'industrie sidérurgique vietnamienne est encore assez faible. Les entreprises nationales sont principalement en concurrence entre elles, tandis que les exportations sont encore de faible volume.

La production d'acier fini du Vietnam devrait atteindre 30 millions de tonnes cette année, soit une augmentation annuelle de 7%, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Au cours des sept derniers mois, la production d'acier fini a atteint près de 17 millions de tonnes, en hausse de 9,4% par an. L'acier revêtu et laminé à chaud (HRC) a mené la croissance avec une hausse de 29,2%, suivi de l'acier de construction (14,6 %) et des bobines laminées à chaud (HRC) (2,9%). La consommation d'acier fini a également augmenté de 14,3%, atteignant 16,75 millions de tonnes.

Les exportations d'acier ont totalisé près de 4,9 millions de tonnes, marquant une augmentation de 6,8%. Les bobines laminées à froid (CRC) ont connu la plus forte croissance avec 40,6%, suivies de l'acier revêtu et laminé à chaud et de l'acier de construction. Cependant, les exportations de tubes en acier et de HRC ont diminué respectivement de 1,2% et de 0,8%.

