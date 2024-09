Améliorer la qualité des produits vietnamiens pour conquérir les consommateurs domestiques

De nombreuses vietnamiennes se concentrent maintenant dans la conquête des consommateurs domestiques en améliorant leur qualité et leur design, en baissant les coûts de revient et en offrant plus de services après-vente afin d’augmenter leur compétitivité.

"La qualité des produits domestiques est presque égale celle des produits importés. En plus les produits vietnamiens répondent aux goûts des Vietnamiens. Leur design est diversifié alors que leur prix est très raisonnable par rapport à celui des produits importés. Je soutiens les produits vietnamiens", dit une consommatrice.

"La qualité des produits vietnamiens s’est nettement améliorée alors que leur design est diversifié et leur prix est raisonnable. Moi, personnellement, je privilégie les produits vietnamiens qui correspondent à mes besoins et à mes moyens", indique un consommateur.

"Personnellement, j’ai tendance à utiliser les produits vietnamiens plus que ceux importés. Beaucoup de nos produits égalent ceux importés qui sont d’ailleurs plus chers que les nôtres", précise une consommatrice.

De nombreuses marchandises produites par les entreprises vietnamiennes sont assez fortes pour dominer le marché domestique. Beaucoup d’entre elles sont devenues même une fierté des Vietnamiens tels que le lait Vinamilk, le thé de Tân Cuong, les voitures électriques intelligentes Vinfast, les produits à base de nids d’hirondelle Sanvinest Khanh Hoa….

D’ailleurs, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont opté pour le développement durable et la préservation de l’écosystème verte conformément aux normes internationales. Les produits de Traphaco, une grande société pharmaceutique vietnamienne, en sont des exemples. Selon Dào Thuy Hà, qui en est la directrice générale adjointe, les produits de sa société sont appréciées par les consommateurs car car la propreté et la sécurité pour la santé des utilisateurs sont les principaux critères de l'entreprise.

"Traphaco se concentre sur le développement et la création de matériaux pharmaceutiques de haute qualité à travers une chaîne de valeur verte, en utilisant une technologie verte moderne pour créer des produits de qualité stable. Notre objectif est de construire des zones de culture qui répondent aux normes GACP - Bonnes pratiques agricoles pour la récolte recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), créant des plantes médicinales propres, un modèle permettant aux agriculteurs et aux entreprises de se conformer aux processus de développement pharmaceutique propre", indique-t-elle.

Selon les statistiques du Comité de pilotage de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", le pouvoir d'achat des consommateurs pour les produits vietnamiens augmente et plus de 90% des consommateurs privilégient automatiquement les produits vietnamiens lorsqu'ils achètent. Environ 75% des consommateurs conseillent aux membres de leur famille et à leurs amis d'acheter des produits vietnamiens...

À ce jour, les produits vietnamiens représentent plus de 90% des étalages des entreprises nationales. De nombreuses entreprises ont consciemment créé leurs propres marques pour répondre aux tendances de consommation, faisant progressivement des produits vietnamiens une fierté de la production nationale en particulier et une fierté nationale en général.

"Les entreprises manufacturières répondent aux normes relatives à la conception, à l’emballage et à la qualité des produits. Pour attirer les consommateurs, notamment ceux qui aimaient auparavant utiliser des produits étrangers et qui reviennent désormais aux produits vietnamiens, les entreprises doivent répondre à leurs attentes", a déclaré Mai Thi Thuy, présidente de l'Association des femmes des petites et moyennes entreprises de Hanoï.

Les marchandises vietnamiennes s’affirment de plus en plus dans le cœur des consommateurs qui en sont fiers. Comment faire pour poursuivre cet élan? Dô Van Chiên, président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, également chef du Comité de pilotage de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" estime : "À long terme, nous devons promouvoir l'innovation technologique pour fabriquer des produits vietnamiens avec une qualité, un design et des prix adaptés aux Vietnamiens et compétitifs. Nous devons aussi adopter des politiques conformes au droit international mais qui peuvent stimuler la production et la consommation nationales", dit-il.

Le marché domestique, qui compte près de 100 millions d'habitants et dont le pouvoir d'achat augmente, est un facteur potentiel permettant aux entreprises et aux fabricants nationaux d'améliorer constamment la qualité des produits, de renforcer l'application de la science et de la technologie et de gagner des parts de marché pour gagner la confiance des consommateurs vietnamiens. L'objectif est qu'à l'horizon 2030, la part de marché des produits vietnamiens représente plus de 85% dans les canaux de distribution tels que centres commerciaux, supermarchés, supérettes, e-commerce..., tel qu'énoncé par le Premier ministre.

