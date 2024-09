Le Vietnam, leader régional dans l'expansion du commerce électronique

Le développement place le Vietnam en tête des marchés de commerce électronique les plus dynamiques en Asie du Sud-Est.

Selon le rapport sur le commerce électronique en Asie du Sud-Est récemment publié par OpenGov Asia, le Vietnam se distingue comme le marché à la croissance la plus rapide dans la région. Au cours des quatre dernières années, le marché vietnamien a affiché une croissance stable, avec des taux annuels moyens parmi les plus élevés au niveau mondial, variant entre 16 et 30%.

Par ailleurs, une enquête menée par l'Association du commerce électronique du Vietnam révèle qu'actuellement, plus de la moitié des entreprises domestiques ont mis en place des canaux de vente en ligne. Parmi celles-ci, 44% ont développé des sites web, 58% vendent via les réseaux sociaux, et plus de 24% participent à des plateformes de commerce électronique.

VOV/VNA/CVN