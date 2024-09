Deux projets de gestion du trafic aérien à l'aéroport de Long Thành seront achevés plus tôt que prévu

Deux projets clés, le Centre de contrôle du trafic aérien de Hô Chi Minh-Ville et les installations de gestion du trafic aérien de l'aéroport international de Long Thành, dans la province méridionale de Dông Nai, sont en cours d'achèvement plus tôt que prévu.

>> L'aéroport de Long Thành nécessitera 14.000 travailleurs une fois entrée en service

>> Le projet d’aéroport de Long Thành bénéficie d’un crédit de 1,8 milliard d'USD



Photo : VNA/CVN

Les deux font partie de la première phase de l'agrandissement de l'aéroport, a rapporté la Vietnam Air Traffic Management Corporation (VATM).

La VATM a récemment lancé une campagne avec un consortium d'entrepreneurs pour accélérer le calendrier marquant le 30e anniversaire du transfert des droits de gestion de l'espace aérien sur la partie Sud de la région d'information de vol de Hô Chi Minh-Ville (FIR HCM).

Lê Hoàng Minh, président du conseil des membres de la VATM, a déclaré que les projets sont d'une importance stratégique et renforceront la capacité de gestion du trafic aérien de la VATM.

Il a cependant ajouté qu'ils entraient dans une phase critique de construction des travaux à l'aéroport et qu'ils rencontreraient de nombreuses difficultés imprévues, notamment l'obligation de travailler en hauteur, ce qui pourrait ralentir les progrès.

Il a donc demandé aux entrepreneurs et aux consultants de supervision de se concentrer sur la mobilisation de toutes les ressources disponibles, y compris la main-d'œuvre et les matériaux, ainsi que l'équipement pour garantir que les projets soient terminés dans les délais. Ils doivent s'engager à réduire le délai autant que possible tout en garantissant absolument la qualité et la sécurité du personnel et de l'équipement, et en évitant tout accident lors des travaux à haute altitude.

Les comités de gestion de projet et les départements spécialisés de la VATM doivent créer toutes les conditions et mécanismes pour maximiser la commodité dans le cadre juridique, en visant à résoudre toute pression financière sur les entrepreneurs, en assurant un décaissement en temps opportun afin qu'ils aient les conditions pour améliorer la main-d'œuvre, les machines et les matériaux pour répondre aux exigences d'avancement des travaux.

"Une fois terminés, ces projets répondront aux demandes de croissance du transport aérien au niveau national et régional, favoriseront le développement économique et environnemental durable et assureront la sécurité et la défense de l'espace aérien du pays", a déclaré le président.

Les représentants des comités de gestion de projet et des entrepreneurs de l'investisseur ont signé un engagement sur les étapes de progrès des composantes du projet au cours de cette campagne.

Plus précisément, le projet d'installations pour la gestion du trafic aérien prévoit d'achever le coulage du béton de la tour de contrôle aérien jusqu'à une hauteur de 107,88 m avant le 24 septembre (selon le plan approuvé, cela doit être terminé avant le 25 novembre) ; de sélectionner l'entrepreneur pour le lot de fourniture et d'installation des systèmes radar primaires et secondaires avant le 24 septembre ; et de livrer le bâtiment de guidage de navigation avant le 8 décembre - anniversaire du 30e anniversaire de la gestion de la partie sud de la FIR HCM.

Le projet du centre de contrôle aérien de Hô Chi Minh-Ville prévoit d'achever le revêtement en aluminium et en verre et la peinture extérieure du bâtiment des opérations avant le 31 décembre, en avance sur le calendrier approuvé du 21 février 2025.

VNA/CVN