Les petites banques font face à davantage de défauts de paiement

Les risques liés aux actifs et la rentabilité des banques vietnamiennes sont restés globalement stables, mais les petites banques ont été confrontées à davantage de défauts de paiement et de problèmes de liquidité au premier semestre 2024, ont déclaré des analystes.

Dans un rapport du premier semestre 2024 sur le secteur bancaire, publié cette semaine, les analystes de l'agence de notation de crédit du Vietnam - Vietnam Investors Service (VIS Rating) ont déclaré que le ratio de prêts à problèmes du secteur bancaire vietnamien est resté stable en glissement trimestriel (T/T) à 2,2%, la plus forte détérioration de la qualité des actifs étant observée dans les petites banques.

Le rendement des actifs moyens (ROAA) des banques a légèrement augmenté pour atteindre 1,6% au premier semestre 2024, contre 1,5% en 2023, grâce à une croissance plus forte du crédit aux entreprises et à une marge nette d'intérêt (NIM) plus élevée. Plusieurs petites banques sont plus vulnérables aux risques de liquidité en raison de leur recours plus important aux fonds du marché à court terme dans un contexte de croissance atone des dépôts.

"Nous prévoyons que la qualité des actifs et les bénéfices des banques resteront stables au second semestre 2024 dans un contexte de conditions opérationnelles plus solides", ont noté les analystes de VIS Rating dans le rapport. Selon VIS Rating, les petites banques ont affiché la détérioration la plus significative de la qualité des actifs.

NVB, BAB, SGB et VBB ont affiché des taux de formation de prêts non performants (NPL) supérieurs à ceux de leurs pairs, principalement de la part des emprunteurs de détail et des PME. Parmi les banques publiques (SOB), les secteurs liés à la construction et à l'immobilier ont entraîné une augmentation des NPL pour CTG et BID.

Plusieurs grandes banques ont réduit leurs prêts à problèmes en annulant leurs obligations VAMC (comme VPB) ou leurs gros NPL (comme MBB). Le taux de formation de NPL de TPB est resté faible grâce à une souscription plus stricte de nouveaux prêts de financement à la consommation.

Les analystes de VIS Rating s'attendent à un environnement de taux d'intérêt bas et à des mesures politiques visant à soutenir l'activité commerciale dans divers secteurs afin de contribuer à soutenir la capacité de remboursement de la dette et de ralentir les défauts de paiement des prêts.

Les grandes banques privées ont le plus profité d'une croissance plus élevée du crédit et d'un NIM plus large. TCB, HDB, VPB et LPB ont enregistré une croissance des prêts supérieure à la moyenne du secteur, soit 7,7% au premier semestre 2024, grâce aux prêts aux entreprises dans les secteurs de l'immobilier, du commerce et de la fabrication. Les NIM de ces banques ont augmenté de 30 à 60 points de base, ce qui a conduit à des ROAA supérieurs à la moyenne du secteur, de 2,2% en moyenne. Les revenus tirés des commissions ont augmenté pour certaines banques, notamment TCB, LPB et TPB.

En revanche, les bénéfices des banques axées sur le commerce de détail (telles que VIB et OCB) ont chuté en raison de la faible croissance des prêts hypothécaires, de la baisse des revenus d'investissement et de la hausse des coûts du crédit.

"Nous nous attendons à ce que le ROAA du secteur continue de bénéficier d'une forte demande de prêts de la part des entreprises, d'une reprise progressive des prêts hypothécaires à mesure que de nouvelles offres de logements arrivent sur le marché, ainsi que de marges bénéficiaires nettes d'intérêts stables soutenues par des taux d'intérêt bas", indique le rapport.

Le capital s'est affaibli pour la plupart des banques au premier semestre 2024. Le ratio des fonds propres corporels ordinaires (TCE) du secteur a chuté de 0,3 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent, plusieurs grandes banques (telles que VPB, MBB, ACB, TCB) ayant versé des dividendes en espèces à leurs actionnaires.

VIS Rating s'attend à ce que le niveau de capital des banques reste faible au deuxième semestre 2024 en raison de plans de levée de capitaux limités. En outre, le ratio de couverture des pertes sur prêts (LLCR) du secteur a baissé à 82%, contre 89% au premier trimestre 2024, les banques publiques enregistrant la baisse la plus importante en raison de l'augmentation des créances douteuses. À l'inverse, le LLCR de plusieurs banques privées a augmenté en raison de l'amélioration de la qualité des actifs et de provisions plus élevées.

Le ratio prêts/dépôts (LDR) du secteur a augmenté et les petites banques ont été confrontées à une croissance lente des dépôts et à un recours accru aux fonds du marché à court terme. Les dépôts du secteur CASA sont restés stables à 20% des prêts bruts. MBB a maintenu le ratio le plus élevé grâce à une croissance continue supérieure à la moyenne du secteur de ses dépôts de détail.

Le LDR du secteur est passé de 104% au premier trimestre 2024 à 106% au premier semestre 2024. Parmi les petites banques, ABB et BVB ont été confrontées à une croissance lente des dépôts, la concurrence sur les dépôts s'étant intensifiée et ayant accru le recours aux emprunts interbancaires à court terme pour soutenir la croissance de leurs prêts. Dans le même temps, les actifs liquides représentaient 21% du total des actifs du secteur, inchangés par rapport au trimestre précédent.

"Nous constatons que les actifs liquides des petites banques se sont contractés de 6% au premier semestre 2024, contre une croissance de 5% pour le secteur. Par conséquent, nous restons préoccupés par la vulnérabilité des petites banques aux risques de liquidité", ont noté les analystes.

