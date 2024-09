Hô Chi Minh-Ville : conférence sur la connexion entre l’offre et la demande

La conférence sur la connexion entre l’offre et la demande entre la mégapole du Sud et d’autres villes et provinces du pays, organisée par le Service de l’agriculture et du développement rural de Hô Chi Minh-Ville, sous les auspices du Comité populaire municipal, se tiendra du 26 au 29 septembre au Complexe sportif Phu Tho, dans le 11 e arrondissement.

Le programme vise à établir des connexions commerciales entre Hô Chi Minh-Ville et les autres provinces et villes en 2024. Il est mis en œuvre de manière coordonnée tout au long de l'année, à travers divers volets, tels que la connexion de l'offre et de la demande en ligne, le développement de marchés, la création de marques pour des produits agricoles potentiels et des spécialités régionales, en particulier les spécialités pilotes du district de Cân Gio.

Le programme prévoit également des évènements en fonction des saisons, des thématiques et des plans des différentes provinces et villes avec la mégapole du Sud.

Plus précisément, le programme permettra de sélectionner des entreprises réputées, en donnant la priorité aux produits régionaux de spécialité à fort potentiel, aux produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit), aux produits soumis à des processus de contrôle de qualité rigoureux, ainsi qu’aux produits verts et respectueux de l'environnement.

À travers ces activités, les autorités compétentes guideront et aideront les entreprises à participer aux activités de connexion en ligne entre l’offre et la demande, en créant un compte pour accéder à la plateforme de connexion via le site www.ketnoicungcau.vn.

Les entreprises seront encouragées à améliorer de manière proactive leur capacité à contrôler la qualité des marchandises et à s'inscrire pour s'engager à respecter le contenu du programme de coopération en matière de contrôle de la qualité des marchandises à Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à accroître les opportunités de développement du marché dans la ville.

En parallèle des activités de connexion entre l’offre et la demande de marchandises lors de la conférence, le Service municipal de l’agriculture et du développement rural organisera un espace d'exposition pour les produits OCOP, les produits typiques, et les produits phares de l'industrie agricole de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration active avec les provinces et les villes pour mettre en place des événements tels que la semaine des produits spécialisés et OCOP, la promotion et la présentation des produits OCOP, ainsi que l'organisation de marchés forains de produits agricoles et de marchés OCOP.

Texte et photo : Truong Giang/CVN