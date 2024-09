Hanoï accélère le développement de son économie numérique

>> Hô Chi Minh-Ville et Hanoï au Top 15 des pôles mondiaux de croissance

>> Hanoï : Hausse de l'indice des prix à la consommation

Photo : CTV/CVN

Le rapport de 2024 sur l'indice de commerce électronique, publié par l'Association du commerce électronique du Vietnam, place Hô Chi Minh-Ville en tête du classement avec 87 points. Hanoï suit de près avec 84,3 points, tandis que Binh Duonng arrive en troisième position avec 51,3 points.

Selon le Service des impôts de Hanoï, les trois principales plateformes de commerce électronique - Shopee, Tiki, et Lazada - regroupent plus de 366.850 boutiques, représentant 197.848 numéros de TVA attribués à des entreprises, des commerçants et des individus. Depuis le début de l'année, ces acteurs ont permis de collecter 7.362 milliards de dôngs en taxes.

Les experts économiques estiment que le commerce électronique a joué un rôle crucial dans la relance des exportations de Hanoï, qui ont atteint une valeur de 10,4 milliards d’USD, soit une hausse de 10,8% par rapport à la même période en 2023. Selon l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (Hanoisme), 50% des entreprises locales se sont déjà engagées dans le commerce électronique, beaucoup d'entre elles utilisant désormais les plateformes numériques pour élargir leur marché.

Vu Thanh Hai, directeur commercial du groupe Sunhouse, a indiqué que son entreprise exploitait les plateformes internationales de commerce électronique pour atteindre les marchés mondiaux, avec actuellement quatre produits disponibles sur Amazon.

La croissance rapide du commerce électronique à Hanoï s'explique par différents paramètres avantageux : un vaste marché, un niveau technologique avancé et des conditions démographiques favorables avec 8,5 millions d'habitants. En tant que l'un des principaux pôles économiques du pays, Hanoï abrite également de nombreuses entreprises du secteur des technologies de l'information, facilitant ainsi l'accès des producteurs locaux au commerce électronique.

Photo : CTV/CVN

Pour stimuler davantage ce secteur, le Comité populaire de Hanoï a mis en place le Plan 303/KH-UBND en 2024, visant à maintenir la ville parmi les deux premières du pays en termes d'indice EBI. Les objectifs incluent l'atteinte de 13% du chiffre d'affaires total de la vente au détail et des services de consommation par le biais du commerce électronique B2C, ainsi que la participation de 53% de la population aux achats en ligne. Par ailleurs, 49% des petites et moyennes entreprises de Hanoï devraient mener leurs activités sur des plateformes numériques, y compris les réseaux sociaux disposant de fonctionnalités de commerce électronique.

Pour réaliser ces ambitions, les experts soulignent l'importance de soutenir les entreprises et les consommateurs dans l'adoption du commerce électronique, contribuant ainsi à la transformation numérique et à l'expansion des marchés de consommation.

Sur le plan réglementaire, Chu Xuân Kiên, directeur du Département de gestion du marché de Hanoï, a mis en garde contre l'utilisation du commerce électronique pour la vente de produits contrefaits. Il préconise une clarification des responsabilités des plateformes numériques afin de prévenir la fraude et la vente de contrefaçons.

Enfin, pour maintenir sa position, Hanoï s'engage à élargir les marchés pour les produits agricoles, artisanaux, OCOP et de consommation via les plateformes numériques. La ville se concentre également sur le développement des transactions transfrontalières de commerce électronique pour favoriser les exportations, tout en améliorant les infrastructures de soutien aux transactions électroniques, y compris les paiements sécurisés.

De plus, Hanoï entend renforcer les services logistiques et de livraison, en intégrant les nouvelles technologies pour consolider sa position dans l'économie numérique à l'échelle nationale et internationale.

Thùy Linh/CVN