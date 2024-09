Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de deux salons internationaux Electric & Power Vietnam et HVACR Vietnam 2024

Mercredi 4 septembre, la société Informa Markets Vietnam a officiellement inauguré deux salons internationaux : la 9 e édition de l’exposition sur la technologie, les équipements et les solutions pour la distribution et le transport d'électricité au Vietnam - Electric & Power Vietnam 2024, et la 16 e édition du Salon sur les technologies du secteur de la climatisation, de la ventilation, des filtres à air et des systèmes de refroidissement - HVACR Vietnam 2024.

Se déroulant du 4 au 6 septembre, ces deux salons internationaux ont réuni plus de 350 exposants et marques célèbres provenant de plus de 15 pays et territoires, dont l'Inde, Taïwan (Chine), l'Allemagne, la République de Corée, les États-Unis, Hong Kong (Chine), la Malaisie, le Japon, la Thaïlande, la Turquie, la Chine et le Vietnam. Ces exposants et marques présentent des milliers d'appareils, de services et les technologies les plus modernes dans les domaines de l'industrie électrique et énergétique, des énergies renouvelables, des réseaux électriques intelligents, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation (CVC) et des systèmes de réfrigération.

Avec une surface d'exposition de 8.800 m², l'événement devrait attirer plus de 7.000 visiteurs. Il s'agit d'une opportunité importante pour les entreprises d'accéder aux dernières avancées mondiales de cette industrie, de rencontrer des partenaires, des clients et d'assister à des séminaires internationaux de qualité sur le secteur.

Selon le comité d'organisation, Electric & Power Vietnam 2024, le principal salon international de l'industrie électrique, combiné à HVACR Vietnam 2024, l'un des événements commerciaux les plus importants et les plus anciens dans le domaine des technologies de la climatisation, de la ventilation, des filtres à air et des systèmes de refroidissement au Vietnam, constitue un rendez-vous idéal pour les entreprises vietnamiennes et étrangères de ce secteur.

Outre les activités d'exposition, ces deux salons comprennent également d’autres programmes liés aux domaines de l'électricité, des énergies renouvelables et des centres de données, promettant de rester en phase avec les dernières tendances du marché vietnamien.

Electric & Power Vietnam 2024, un événement commercial biennal organisé à Hô Chi Minh-Ville, présentera des produits et services dédiés à l'industrie électrique et énergétique, tels que des équipements de cogénération (production combinée d'électricité et de chaleur), des composants, des onduleurs et des périphériques, des outils et des transformateurs, ainsi que des groupes électrogènes, des technologies de dessalement, des solutions d'alimentation temporaire et de secours, des onduleurs sans interruption (UPS), des systèmes de gestion de l'énergie, et d’interventions d'urgence.

En outre, ce salon propose également des solutions de mesure, de test, de surveillance et de sécurité pour l'industrie électrique, ainsi que des solutions intelligentes et d'automatisation, des véhicules électriques et des services environnementaux.

Pour sa part, HVACR Vietnam 2024, un événement annuel organisé en alternance dans le Nord et le Sud du pays, est l'un des salons les plus prestigieux du secteur. Il propose un portefeuille de produits extrêmement diversifié, couvrant l'ensemble du CVC, des systèmes de réfrigération et des bâtiments intelligents, y compris les équipements et technologies de climatisation les plus avancés, les systèmes de chauffage et de ventilation, les systèmes de contrôle du CVC, les thermostats, des solutions IoT pour améliorer l'efficacité énergétique, la réfrigération, et bien d'autres produits.

Ces deux Salons internationaux ont attiré la participation de nombreuses grandes entreprises, telles que CLK/CRK, Frascold, Fuji Electric, Gacia, Sany Heavy Industries, Secure Meters, Zhejiang Juhua, Zhejiang Kingfit Environment, Ziehl-Abegg, ainsi que de nombreuses autres marques renommées.

Des activités secondaires importantes

Dans le cadre de cet événement, de nombreuses autres activités importantes ont également été organisées, telles que le colloque international "L'avenir de l'industrie énergétique du Vietnam", le "Vietnam Data Center Confex", et le séminaire "Solutions vertes dans la climatisation pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre".

"Avec ces activités exceptionnelles, les salons internationaux Electric & Power Vietnam 2024 et HVACR Vietnam 2024 promettent d'être des rendez-vous incontournables pour la communauté vietnamienne de l'industrie de l'électricité, des énergies renouvelables, du CVC et des centres de données. Ces événements permettront de se tenir informé des dernières tendances et technologies de l'industrie, ainsi que de nouer de nouveaux partenariats commerciaux", a souligné Lu Minh Uyên, cheffe de projet senior d’Informa Markets Vietnam.

L'économie vietnamienne a maintenu une tendance de croissance positive au cours des sept premiers mois de 2024. Le secteur industriel continue de croître avec optimisme, l'indice de production industrielle (IIP) ayant augmenté de 11,2% en juillet par rapport à la même période de l'année précédente. En particulier, le secteur de la production et de la distribution d'électricité a connu une augmentation de 12,4% au cours des sept premiers mois de l'année, selon les statistiques de l’Office général des statistiques publiées le 28 juillet 2024.

Selon les prévisions de Statista, la production d'électricité du Vietnam devrait atteindre 282,40 milliards de kWh en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,99 % sur la période 2024-2029. Parallèlement, la production d’énergies renouvelables est estimée à 120,30 milliards de kWh, avec un TCAC de 3,39%. De plus, de 2023 à 2029, le marché du CVC au Vietnam devrait également croître à un TCAC de 5,25%, atteignant une valeur de 1.066 milliards d'USD d’ici 2029 (selon BlueWeave Consulting, août 2023).

Texte et photos : Tân Dat/CVN