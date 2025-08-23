Les produits OCOP "racontant des histoires" stimulent le tourisme communautaire

L’intégration des produits des programmes OCOP (À chaque commune son produit) au tourisme communautaire permet non seulement de promouvoir le patrimoine local, mais aussi d’ouvrir la voie à une croissance durable de l'économie rurale.

Au-delà de l’achat de souvenirs, les voyageurs contemporains recherchent des expériences concrètes : observer les processus de production, écouter des histoires d’artisanat traditionnel et s’immerger pleinement dans la culture locale.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Cette évolution a encouragé les agences de voyages à inclure des produits OCOP tels que les bonbons à la noix de coco de Bên Tre, le thé au lotus de Dông Tháp, le café de civette de Lâm Dông, ainsi que le thé et les produits laitiers de Môc Châu dans leurs circuits communautaires.

Lien entre tourisme et culture locale

À Cái Bè, les visites permettent aux visiteurs de cueillir des fruits directement du jardin, de déguster des produits frais et de découvrir les méthodes de transformation des fruits conformes aux normes OCOP. Au village de la soie de Van Phúc, les touristes découvrent le tissage traditionnel, tandis que Bát Tràng propose des ateliers de poterie où les visiteurs peuvent créer et conserver des céramiques.

"Nous sélectionnons les produits non seulement pour leur qualité, mais aussi pour leur capacité à raconter l’histoire des gens, de la culture et du savoir-faire qui les sous-tendent", a indiqué Pham Anh Vu, PDG de Vietnam Media Travel Corporation.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Hoàng Thùy Linh, directrice adjointe du marketing chez Saigontourist Travel, a souligné que les produits OCOP intégrés aux circuits doivent répondre à trois critères clés : une identité régionale forte, des expériences enrichissantes et une participation active des communautés locales. "Lorsque les résidents s’associent à des entreprises prestataires de services, la valeur du tourisme se propage durablement", a-t-elle indiqué.

Du point de vue du marché, Nguyên Trân Hoàng Phuong, président de Golden Smile Development Corporation, explique que les touristes étrangers apprécient particulièrement les expériences interactives telles que la fabrication de produits, la préparation de plats locaux et l’artisanat. "C’est pourquoi nous adaptons les circuits aux publics cibles afin de proposer le contenu le plus pertinent", a-t-il ajouté.

Relever les défis, renforcer les partenariats

Malgré un potentiel important, de nombreux opérateurs reconnaissent les difficultés persistantes à développer et à systématiser le modèle de tourisme communautaire OCOP.

Photo : VNA/CVN

Pham Anh Vu a déclaré que de nombreux produits OCOP manquent d’esthétique ou de narration captivante pour séduire les visiteurs internationaux. De plus, certains pôles de production n’ont pas encore investi suffisamment dans les infrastructures touristiques, notamment en matière d’accueil des visiteurs, d’équipes de guides, d’hébergement et de normes d’hygiène.

Malgré leur attrait unique, certains hébergements chez l’habitant situés dans des régions reculées ne répondent pas aux exigences de base en matière de propreté, d’équipements ou de compétences linguistiques, a-t-il estimé. "Pour améliorer la qualité des visites, nous recommandons des programmes de formation complets pour les locaux, couvrant l’accueil des clients, la présentation des produits, la narration et la gestion de crise".

Pham Anh Vu a également plaidé en faveur d’une communication professionnelle des histoires du patrimoine, des traditions artisanales et des parcours entrepreneuriaux liés aux produits OCOP afin d’en approfondir la valeur culturelle. "Un produit porteur d’une histoire significative est plus susceptible d’attirer les clients, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son importance", a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Un autre problème est la dispersion des produits OCOP entre les régions, ce qui complique l’accès des visiteurs. Phuong suggère aux autorités d’organiser des expositions centralisées de produits OCOP, de garantir une tarification transparente, d’intégrer les services et de faciliter l’accès aux produits locaux.

Cette synergie crée de la valeur économique et offre aux habitants une plateforme pour partager leurs récits culturels avec les visiteurs. Cependant, pour que ce modèle prospère véritablement, les experts affirment qu’une stratégie cohérente impliquant le gouvernement, les entreprises et les communautés est essentielle.

Parallèlement, il est crucial d’accélérer la transformation numérique en développant des plateformes unifiées pour la promotion des OCOP, la billetterie électronique, les retours clients, la gestion des circuits et le suivi en temps réel de la qualité des services.

VNA/CVN