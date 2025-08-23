Khánh Hoà modernise son agriculture grâce à la science et à l’innovation

En application de la Résolution N°57 du Politburo du Parti, axée sur les percées scientifiques, technologiques, l'innovation et la transformation numérique, la province de Khánh Hoà (Centre) accélère la transformation de son secteur agricole. Objectif : bâtir un modèle durable fondé sur les technologies avancées et solutions intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°57, la province de Khánh Hoà (Centre) accélère la modernisation de son agriculture. L'objectif est d'adopter un modèle durable en intégrant des technologies avancées et des solutions intelligentes. Cette approche vise à accroître la productivité, à améliorer la qualité des produits et à créer un écosystème agricole intelligent.

Des pratiques durables et innovantes

De nombreuses coopératives et fermes de Khanh Hoà adoptent déjà le modèle d'économie circulaire et des normes agricoles avancées telles que le VietGAP et l'agriculture biologique. Un exemple notable est la ferme Sakura, située dans la commune de Dông Khanh Son, qui se spécialise dans la culture de durians haut de gamme (Musang King, Ri6) sur 45 ha. Cette ferme intègre des technologies de pointe : systèmes d'irrigation et de fertilisation automatisés, intelligence artificielle pour l'analyse des sols, et drones pour la surveillance des cultures et détecter les anomalies. Selon Nguyên Pham Minh Mân, le propriétaire de la ferme Sakura, ces outils permettent un suivi précis de l'humidité, des nutriments et du pH du sol. L'optimisation de chaque étape de croissance des durians, combinée à l'agriculture biologique, garantit une production stable, de haute qualité et sans résidus chimiques.

Recherche et transfert technologique

L'Institut de recherche sur le coton et le développement agricole de Nha Hô, qui dépend de l'Académie des sciences agricoles du Vietnam, est l'un des pionniers dans la recherche et l'application de la biotechnologie moderne et du génie génétique pour sélectionner et créer de nombreuses variétés de plantes cultures à haut rendement adaptées au climat de Khánh Hoà et de la partie méridionale du Centre du pays. L'Institut a notamment développé des variétés de raisin, de pommes, d'asperges, d'aloe vera, de maïs, de riz, de mangues, de longanes et de jacquiers, qu'il transfère ensuite aux producteurs locaux.

D'après le Dr. Phan Công Kiên, directeur adjoint de l'Institut, la priorité d'ici 2030 sera de créer des variétés résistantes au changement climatique et aux ravageurs. L'Institut prévoit aussi d'appliquer des technologies microbiennes et nanotechnologiques pour améliorer la fertilité des sols et d'intégrer davantage l'IoT, l'IA et la mécanisation dans la production et la transformation agricole.

Photo : VNA/CVN

Une agriculture tournée vers l'avenir

Grâce aux politiques de soutien à l'agriculture de haute technologie, le Département provincial de l'agriculture et de l'environnement rapporte que plus de 1.003 ha sont déjà exploités selon ces méthodes. Par ailleurs, 5.599 ha ont obtenu des certifications biologiques internationales (USDA, JAS, EU) pour des cultures comme la noix de cajou, le melon, l'asperge, la datte, le longane ou la mangue... La province dispose également de 163 codes de zones de production, dont 65 pour l'exportation, ainsi que des codes d'emballage pour le durian et la mangue destinés aux marchés européen et chinois.

Les cultures phares de la province, telles que le durian, la mangue, le pamplemousse, l'aloe vera, l'asperge, la vigne et la pomme, renforcent sa position sur le marché de l'exportation. Certaines variétés de vigne cultivées en serre high-tech peuvent même générer près de 600 millions de dôngs par hectare et par saison, avec deux récoltes annuelles.

Vers une chaîne de valeur intégrée

Khánh Hoà mise sur ses produits stratégiques (vigne, pomme, aloe vera, asperge verte, ail, oignon, chèvre, mouton, salangane, riz de haute qualité, durian) et encourage les entreprises et les coopératives à investir dans des chaînes de valeur intégrées, de la production à la consommation. L'application du numérique tout au long de ce processus vise à augmenter la valeur ajoutée des produits.

Selon Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial, Khanh Hoà est en train de développer les zones de production en fonction des atouts naturels de chaque zone. La province se concentre également sur le développement de cultures fruitières et de plantes à huiles essentielles, d'une agriculture de haute technologie et de modèles combinant agriculture et écotourisme. L'accent est mis sur la standardisation des processus et la création de marques agricoles locales. Dans les années à venir, Khánh Hoà continuera de mobiliser des ressources pour la recherche variétale, le transfert de technologies, la formation numérique et la coopération entre entreprises, scientifiques et agriculteurs. La mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW contribuera à moderniser l'agriculture, à améliorer la vie des agriculteurs et à dynamiser le développement économique rural.

VNA/CVN