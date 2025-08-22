Vietnam Report dévoile les 30 premiers groupes d’investissement stratégiques

Le classement récompense les groupes qui ont non seulement réalisé des performances exceptionnelles, mais aussi démontré une capacité unique à créer des écosystèmes, à améliorer les normes de gestion et à promouvoir des modèles de croissance durable.

Les 10 premiers du classement ALPHA30 sont : FPT, PAN Group, Sovico, Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), Masan, Gemadept, Tân Cang Sai Gon, Thê Gioi Di Dong, Vingroup et SSI Securities Corporation (SSI).

Vu Dang Vinh, Pdg de Vietnam Report, a expliqué le concept "ALPHA 2.0 - Capacité de création", mettant en avant les entreprises capables de générer des résultats durables, de créer des modèles de holding, de gérer des portefeuilles d’investissement et de définir des marchés dans des secteurs stratégiques.

Le classement ALPHA30 repose sur trois piliers : l’efficacité des investissements, la gestion et la résilience, l’influence et la capacité de leadership. Des experts nationaux et internationaux ont participé à la consultation afin de garantir l’objectivité et la rigueur du classement.

Le total des actifs des groupes ALPHA30 s’élève à environ 95,29 milliards de dollars américains, emploie près de 540.000 travailleurs et génère plus de 43,14 milliards de dollars de chiffre d’affaires. La taille moyenne des actifs de chaque entreprise du classement ALPHA30 est d’environ 3,17 milliards de dollars, soit 3,6 fois celle des groupes voisins.

Malgré une croissance annuelle composée (TCAC) de 11,6 % de leur chiffre d’affaires sur la période 2020-2024, les groupes ALPHA30 restent confrontés à des défis liés au cadre juridique, au manque de transparence et à la capacité de gestion. Les entreprises devront transformer leurs modèles de croissance vers des chaînes de valeur plus élevées pour assurer un développement durable.

L’ALPHA30 constitue une feuille de route stratégique pour aider le monde des affaires et les investisseurs à identifier les meilleurs et à s’inspirer de leurs expériences, dans le but de promouvoir les normes "Alpha 2.0" dans la nouvelle phase de développement économique.

La cérémonie d’annonce des 30 premiers groupes d’investissement stratégiques du Vietnam se tiendra en octobre prochain à Hanoï, dans le cadre de la cérémonie de reconnaissance des 500 entreprises les plus rentables du Vietnam.

