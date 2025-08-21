Les marques vietnamiennes OCOP se mondialisent grâce à l'e-commerce

Le programme vietnamien "Une commune, un produit" (OCOP) surfe sur la vague de l'e-commerce et des réseaux sociaux pour propulser les marques rurales sur la scène internationale, en alliant patrimoine culturel et maîtrise du numérique afin de conquérir des marchés haut de gamme.

Lancé il y a plus de sept ans, le programme OCOP (À chaque commune son produit) s'est imposé comme un pilier de la croissance économique rurale, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. En transformant des produits traditionnels en produits raffinés et commercialisables, il a rehaussé la valeur culturelle et commerciale de la production rurale.

Les producteurs innovants améliorent la qualité, construisent des marques et atteignent progressivement certains des marchés les plus exigeants au monde. Cela prouve que les produits traditionnels vietnamiens sont compétitifs à l'échelle mondiale, tant en termes de qualité que de design.

Avec 17.068 produits notés trois étoiles ou plus par 9.195 entités en juillet 2025, le programme transforme les économies locales. Hanoï arrive en tête avec 3.317 produits notés, soit 21,3% du total national, dont six produits cinq étoiles et 22 produits potentiellement cinq étoiles, ainsi que 1.571 produits quatre étoiles et 1.718 produits trois étoiles.

Pourtant, les experts constatent des difficultés persistantes. La plupart des entreprises OCOP sont des PME, souvent des coopératives, confrontées à une adoption limitée du numérique, à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à une méconnaissance des processus de commerce électronique, ce qui freine leurs ambitions internationales.

Avancée de la transformation numérique

Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination pour le développement rural de nouvelle génération, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a déclaré que les produits OCOP, limités par une production à petite échelle, doivent rivaliser par leur profondeur culturelle plutôt que par leur volume. L'identité et les histoires locales, a-t-il souligné, doivent être ancrées dans chaque produit.

Si certaines entreprises et villages artisanaux ont adopté cette approche, la faiblesse de leur image de marque et le manque de ressources freinent souvent leurs efforts, ce qui empêche les produits de se démarquer.

Nguyên Thi Phuong Uyên, directrice marketing d'Alibaba.com Vietnam, a souligné le manque de compétences numériques comme un obstacle majeur. Des descriptions de produits succinctes, des images peu soignées et un manque de maîtrise des langues étrangères nuisent souvent à l'attrait international.

Pour combler ce manque, l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE) du ministère de l'Industrie et du Commerce s'est associée à Alibaba.com pour lancer le "Pavillon Vietnam", une plateforme en ligne qui accompagne plus de 200 entreprises OCOP dans la formation, la création de boutiques en ligne et l'accès aux marchés internationaux. Grâce à cela, elles se développent rapidement et expédient leurs produits.

Nguyên Khanh Toàn, représentant de TikTok Vietnam, a souligné le pouvoir du commerce social. "Les produits artisanaux peuvent être vendus via des vidéos engageantes et émotionnelles, plus efficaces que la publicité traditionnelle", a-t-il déclaré, soulignant que les fonctionnalités interactives de TikTok amplifient la portée en permettant aux acheteurs de partager leurs commentaires et leurs expériences. Vu Ba Phu, directeur de VIETRADE, a souligné le potentiel de réduction des coûts et d'expansion du marché de la transformation numérique. Son agence adapte ses stratégies de promotion commerciale et collabore avec des partenaires nationaux et étrangers pour fournir un accompagnement sur mesure.

"Nous déployons des formations, des conseils techniques et une aide à la valorisation de la marque pour aider les producteurs d'OCOP à s'orienter vers des canaux d'exportation en ligne durables", a-t-il ajouté.

