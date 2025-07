Delta du Mékong : An Giang accueillera un forum dédié aux produits OCOP

Organisé par le Comité populaire d'An Giang et le Service provincial de l'industrie et du commerce, l'événement mettra à l'honneur plus de 200 stands exposant les produits OCOP emblématiques des localités du delta du Mékong, ainsi que les réalisations socio-économiques d'An Giang.

Lors du point presse à An Giang, Giang Thanh Khoa, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné l'envergure du forum : une véritable vitrine pour promouvoir les produits OCOP haut de gamme des localités du delta du Mékong.

Photo : CTV/CVN

Les temps forts incluront : expositions et présentations de produits OCOP, conférence de connexion commerciale, concours de produits OCOP typiques.

Ce forum promet de dynamiser le commerce régional, d'élargir la chaîne de valeur des produits OCOP et de mettre en lumière les potentiels d'investissement dans le delta du Mékong.

Truong Giang/CVN