La norme ASC, un moteur pour le développement durable

Le 20 août, plus de 200 entreprises ont participé au colloque sur la mise à jour des critères ASC, organisé lors de VIETFISH 2025 à Hô Chi Minh-Ville, pour anticiper les exigences de la nouvelle norme entrée en vigueur début août.

>> VIETFISH 2025 : l'accent mis sur l’innovation et la durabilité

>> Opportunités pour le Vietnam de renforcer sa position sur le marché mondial du tilapia

>> VIETFISH 2025 : lieu de convergence intégrale de la filière aquacole

Le colloque sur la mise à jour des critères de la norme ASC (Aquaculture Stewardship Council) s’est tenu le 20 août dans le cadre du Salon international des produits aquatiques du Vietnam (VIETFISH 2025), au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC). Plus de 200 entreprises y ont participé afin de se préparer à la nouvelle version de l’ASC, entrée en vigueur le 1er août.

La norme ASC figure parmi les plus strictes au monde en matière d’aquaculture. Elle met l’accent sur la protection des écosystèmes aquatiques et terrestres, sur le respect des droits et du bien-être des travailleurs, ainsi que sur la traçabilité et la transparence des produits aquatiques. La nouvelle version, intitulée ASC Farm Standard 1.0, fusionne 12 critères distincts en un code commun, applicable à l’ensemble des espèces et des produits.

Lors du colloque, Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a souligné que l’ASC n’était pas simplement une norme technique, mais un véritable engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale. Selon lui, les entreprises vietnamiennes doivent activement l’adopter, faute de quoi elles risquent d’être exclues de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Abondant dans ce sens, Koji Yamamoto, directeur général de l’ASC au Japon et responsable du groupe de coopération en production pour l’Asie du Sud-Est, a rappelé que l’obtention de la certification ASC ouvrait l’accès à des marchés exigeants tels que le Japon, l’Union européenne et les États-Unis. Une fois certifiés, les produits aquatiques peuvent voir leur valeur augmenter de 10 à 20%, tout en renforçant l’image de marque et la compétitivité internationale des entreprises.

Une exigence du marché

Pour autant, la mise en œuvre de la norme ASC n’est pas sans difficultés. D’après les experts, les principaux obstacles concernent le coût élevé des investissements liés à l’amélioration des zones d’élevage, au traitement des eaux usées et à la formation de la main-d’œuvre. Nombre d’éleveurs manquent encore de connaissances sur le bien-être des travailleurs, les exigences légales, la traçabilité et la transparence des données.

"Notre entreprise a commencé à appliquer le processus conforme à la norme ASC en 2022. Nous avons rencontré de nombreux défis, notamment pour moderniser notre système de traitement des eaux usées et former nos équipes. Cependant, une fois certifiés, les produits à base de pangasius de Nam Viêt ont été très bien accueillis par nos partenaires européens, et nous avons décroché des contrats à long terme. La norme ASC n’est pas seulement un ensemble de critères, elle valorise réellement l’entreprise", a déclaré Trân Van Hâu, directeur exécutif de la Sarl des produits aquatiques Nam Viêt.

Le groupe Vinh Hoàn partage la même expérience. Sa directrice du développement durable, Nguyên Thi Mai, a souligné que la certification ASC avait permis un meilleur contrôle des impacts environnementaux et sociaux sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Néanmoins, elle estime indispensable que l’État mette en place des politiques de soutien, notamment en matière de crédits verts et de formation technique destinée aux éleveurs, pour que ce modèle puisse être généralisé.

Pour les entreprises vietnamiennes, l’adoption de la norme ASC est désormais perçue comme une tendance irréversible, indispensable au développement durable de l’aquaculture nationale. Elle contribue à accroître la valeur des produits, à renforcer leur image et à élargir l’accès aux marchés internationaux. Plus qu’une simple exigence commerciale, la norme ASC s’affirme comme un moteur d’innovation et de durabilité.

L’accompagnement conjoint des pouvoirs publics, des entreprises et des organisations internationales sera décisif pour relever les défis et saisir les opportunités qu’elle offre à l’aquaculture vietnamienne.

Texte et photos : Truong Giang/CVN