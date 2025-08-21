Vietnam - Australie : la coopération renforcée dans l’agriculture et l’environnement

En visite en Australie, une délégation vietnamienne a organisé le 21 août à Sydney un forum axé sur le commerce, la formation et les ressources humaines dans les secteurs agricole et environnemental, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans ces domaines clés.

>> Le Vietnam est une économie dynamique, selon la miinistre australienne des Affaires étrangères

>> Objectif : porter le commerce Vietnam - Australie à 20 milliards de dollars

>> Communiqué de presse conjoint de la 7e réunion des ministres des AE Vietnam - Australie

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail en Australie, une délégation du ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement, conduite par son vice-ministre Trân Thanh Nam, a organisé le 21 août à Sydney, en collaboration avec le consulat général du Vietnam, un forum sur la promotion du commerce, la coopération en matière de formation et le développement des ressources humaines dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement.

Le forum a réuni des représentants de la Commission australienne du commerce et de l'investissement (Austrade), des autorités locales, des ministères des deux pays, des entreprises, institutions académiques et diverses organisations intéressées.

Dans son discours d'ouverture, le consul général à Sydney Nguyên Thanh Tùng a souligné l'importance de cet événement pour traduire le partenariat stratégique global entre les deux pays en une coopération concrète, notamment dans l'agriculture – un secteur clé pour la sécurité alimentaire, le développement économique durable et l'amélioration des conditions de vie.

Les échanges agricoles bilatéraux ont connu des progrès notables. Les produits agricoles vietnamiens occupent une place croissante sur le marché australien, contribuant ainsi à rendre les échanges commerciaux plus équilibrés.

Le consulat général du Vietnam a recommandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ainsi qu'aux organes compétents de renforcer les mécanismes de soutien aux entreprises, d'établir un canal d'échange régulier, de favoriser la mise en relation directe entre les entreprises des deux pays, et d'envisager la création d'un Centre de promotion du commerce des produits agricoles vietnamiens en Australie.

Il a proposé également de développer une chaîne logistique spécialisée, en collaboration avec les partenaires australiens, notamment par l'élargissement des réseaux de transport frigorifique, des entrepôts et des centres de distribution à Sydney et Melbourne - deux portes d'entrée majeures pour les produits agricoles des deux pays.

En outre, il a souligné l'importance de renforcer la promotion des marques agricoles vietnamiennes, de stimuler la coopération en matière de recherche, de technologies et de transfert technique, ainsi que de développer la formation des ressources humaines dans le secteur agricole.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre Trân Thanh Nam, le Vietnam et l'Australie, tous deux dotés d'un fort potentiel agricole, disposent de nombreuses opportunités complémentaires, notamment dans la production durable et à faible émission. Actuellement, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement collabore avec des partenaires internationaux pour établir des mécanismes de mesure des émissions et de certification carbone.

Il a appelé les entreprises, les universités et les écoles professionnelles australiennes à s'associer au Vietnam pour le transfert de technologie, la promotion d'un commerce adapté aux conditions locales, le développement de ressources humaines de haute qualité et le renforcement des modèles de formation école-entreprise.

Il a également encouragé les investissements australiens dans le secteur aquacole vietnamien, soulignant que les deux pays partagent des avantages économiques marins, de vastes zones côtières et une riche expérience de l'économie bleue.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Susan Kahwati, représentante de l'Austrade, a décrit le forum comme une nouvelle étape importante vers le renforcement des liens économiques. Elle a souligné que le Vietnam est une économie dynamique et diversifiée, un pôle manufacturier régional doté d'un fort potentiel agricole, d'une population jeune et d'un taux élevé d'adoption du numérique.

L'Asie du Sud-Est connaîtra une croissance significative au cours des deux prochaines décennies, le Vietnam étant un moteur clé. L'Australie, forte de ses atouts dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, des ressources, de l'énergie verte, des infrastructures, de l'éducation, des compétences et de l'économie numérique, entend être un partenaire fiable dans l'ambitieuse croissance du Vietnam, a ajouté Kahwati.

Dans un message vidéo, Anoulack Chanthivong, ministre de l'Industrie et du Commerce de Nouvelle-Galles du Sud, a souhaité que le forum renforce les liens bilatéraux à travers la coopération entre gouvernements, entreprises et institutions éducatives, en particulier dans son État.

Lors du forum, des établissements de formation et entreprises des deux pays ont présenté des opportunités de coopération en matière de commerce, d'agriculture et d'environnement, abordant notamment le potentiel de la formation liée à la transition verte et numérique. De nombreux intervenants australiens se sont montrés impressionnés par le développement du Vietnam et ont posé des questions sur le marché vietnamien.

VNA/CVN