Rencontre entre les autorités de Ninh Bình et l’Association des PME sud-coréennes

Les autorités de la province de Ninh Binh (Nord) ont organisé le 21 août dans le quartier de Phu Ly une rencontre avec l’Association des petites et moyennes entreprises sud-coréennes investissant sur son sol.

Photo : Dai Nghia/VNA/CVN

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité provincial du Parti Truong Quôc Huy a réaffirmé l’engagement de Ninh Binh à créer un environnement favorable aux entreprises sud-coréennes. Il a souligné que le succès des entreprises est aussi celui de la province. Grâce aux activités de promotion de l’investissement en République de Corée, la coopération bilatérale est devenue plus étroite et efficace.

Le président du Comité populaire provincial Pham Quang Ngoc a annoncé que la province comptait actuellement 212 projets sud-coréens actifs, représentant un capital total de 2,7 milliards de dollars. Ces projets se concentrent principalement dans les domaines de l’assemblage automobile, des composants électroniques et des industries de soutien.

Il a affirmé qu'après la récente réorganisation administrative, Ninh Binh offrira un espace de développement plus favorable aux investisseurs, avec des infrastructures modernes, des zones industrielles bien connectées aux ports, aéroports et axes routiers majeurs. Plusieurs projets stratégiques sont également en cours pour soutenir la croissance provinciale.

Kim Ki Moon, président de l’Association des PME sud-coréennes, a exprimé sa gratitude envers les autorités locales pour leur soutien continu. Il a souhaité promouvoir la coopération dans les domaines des usines intelligentes, de l’intelligence artificielle, des transports et des infrastructures portuaires.

La province prévoit de développer 53 zones industrielles (dont 20 déjà opérationnelles) et ambitionne de transformer ses régions Nord, Est et Sud en pôles industriels de haute technologie, d'économie maritime, de culture, de tourisme et d’industrie propre.

Ninh Binh étudie également la création d’un aéroport international et d’un port maritime de grande capacité afin d’intégrer ces projets dans les plans nationaux de développement à l’horizon 2050.

VNA/CVN