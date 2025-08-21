Les exportations de pangasius : plus de 1,2 milliard de dollars en sept mois

Le Vietnam a généré plus de 1,2 milliard de dollars grâce à ses exportations de pangasius (poisson tra ) au cours des sept premiers mois de l’année, soit une hausse de 11% sur un an, selon le Département des douanes vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Les expéditions vers le Brésil ont notamment bondi de 64% pour atteindre 106 millions de dollars, soulignant l’appétit croissant de ce pays d’Amérique du Sud pour le pangasius vietnamien.

La Chine et Hong Kong (Chine) sont restées les principaux acheteurs, représentant près d’un quart de la valeur totale des exportations. Cependant, les ventes sur ce marché ont chuté de 4% pour s’établir à 302 millions de dollars, reflétant un affaiblissement de la demande.

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), rien qu’en juillet, les exportations ont reculé de 3% en glissement annuel, à 53 millions de dollars, principalement en raison de la faible consommation de poissons entiers et de filets congelés.

En revanche, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) s’est avéré un moteur de croissance. Les exportations vers les pays membres ont progressé de 34% pour atteindre 208 millions de dollars, portées par une forte demande au Canada, en Malaisie et sur plusieurs marchés américains.

Les États-Unis ont également montré des signes de reprise, leurs importations atteignant 206 millions de dollars, en hausse de 8% sur un an. Les expéditions de juillet ont toutefois légèrement reculé de 0,3% pour s’établir à 31 millions de dollars.

Parallèlement, les exportations vers l’Union européenne ont augmenté de 5% pour atteindre 104 millions de dollars, soutenues par des gains en Espagne, en Belgique, en Italie et en France, qui ont compensé les baisses en Allemagne et aux Pays-Bas.

Par catégorie de produits, les filets congelés sont restés le pilier des exportations vietnamiennes de pangasius, avec un chiffre d’affaires de 976 millions de dollars, en hausse de 11%.

Le pangasius transformé a également enregistré une forte croissance, progressant de 41% pour atteindre 30 millions de dollars, signe d’une évolution vers des produits aquatiques transformés à plus forte valeur ajoutée, mieux conformes aux normes strictes du marché et contribuant à réduire les risques liés aux droits de douane et aux prix.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

À l’avenir, la VASEP prévient que plusieurs facteurs pourraient affecter les performances à l’exportation dans les mois à venir. Une éventuelle hausse des droits de douane américains sur les importations de poissons blancs pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales, créant des opportunités pour les exportateurs vietnamiens mais intensifiant également la concurrence. En Chine, la demande reste incertaine en raison de la sensibilité aux prix et des stocks élevés.

Malgré ces difficultés, la VASEP s’attend à ce que les marchés de l’Union européenne et du CPTPP restent stables, soutenus par les accords de libre-échange et un pouvoir d’achat stable des consommateurs.

VNA/CVN