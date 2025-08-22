FBA et Viettel a signé un protocole d'accord de coopération stratégique

>> La cérémonie d'annonce du Guide Michelin 2024 pour les restaurants vietnamiens se tiendra à Hô Chi Minh-Ville
|Signature du protocole d'accord de coopération stratégique entre FBA et Viettel de Hô Chi Minh-Ville, le 21 août.
|Photo : VNA/CVN
La cérémonie de la signature s'est déroulée en présence du conseil d'administration de la FBA, du conseil d'administration de Viettel de Hô Chi Minh-Ville et des entreprises membres importantes de la FBA, qui ont affirmé leur détermination à accompagner la création d'une communauté de restauration civilisée, moderne et numérisée à la mégapole du Sud.
Étape de la transformation numérique globale
La coopération entre FBA et Viettel ne se limite pas à la fourniture de solutions technologiques individuelles, mais met également l'ensemble de l'écosystème numérique de Viettel au service de la communauté des professionnels de F&B (Food & Beverage).
Cet écosystème de Viettel comprend les infrastructures et les télécommunications: Internet haut débit, Voice/SMS Brandname, SIM M2M, cartes SIM M2M, permettant aux entreprises de se connecter rapidement et de manière stable pour optimiser l'expérience des clients ; les solutions de gestion et d'exploitation : logiciels de comptabilité, logiciels de gestion DMS, système Cloud, signature numérique, parking intelligent – optimisation des opérations et de la gestion financière ; les factures électroniques et la finance numérique : factures S (S-Invoice), système de recouvrement et de paiement, paiement en ligne, pour aider les entreprises à faire preuve de transparence, de rapidité et de sécurité accrues ; systèmes de gestion de bureau modernes : VOffice, VContract – prenant en charge les bureaux et les contrats électroniques, réduisant les délais de signature et améliorant l'efficacité des transactions ; et les solutions de gestion intelligente : Camera AI, eKYC, VeriBox-S – apportant un nouveau niveau de sécurité et de sûreté aux entreprises.
|Ngô Manh Hùng, directeur de Viettel de Hô Chi Minh-Ville, s’exprime lors de la cérémonie de signature.
|Photo : VNA/CVN
S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Tân Viêt, président de la FBA, a déclaré: "Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de signature, mais du début d'une aventure stratégique. FBA est déterminé à collaborer avec Viettel pour offrir à la communauté de la restauration une plateforme technologique complète, afin que tous les membres - des cafetiers, des restaurants aux hôtels 5 étoiles - puissent se transformer numériquement, accroître leur compétitivité et s'ouvrir au monde".
Pour sa part, Ngô Manh Hung, directeur de Viettel de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé: "Grâce à son écosystème de produits et services numériques, Viettel s'engage à collaborer à long terme avec l'Association et les entreprises du secteur de la restauration (F&B). Nous sommes convaincus que cette coopération permettra au secteur de la restauration à Hô Chi Minh-Ville d'entrer dans une phase d'accélération, confirmant ainsi sa position de leader à l'ère du numérique".
|Un produit de Viettel a été présenté lors de la cérémonie de signature.
|Photo : VNA/CVN
Objectifs stratégiques en période 2025-2030
Selon le comité d’organisation, c’est un événement d'ouverture de la feuille de route de coopération quinquennale entre FBA et Viettel, dont l'objectif est d'intégrer le numérique à tous les niveaux du secteur de la restauration : de la transformation administrative et financière aux services aux clients, en passant par la sécurité et la marque numérique. L'écosystème Viettel constitue le pilier technologique du développement durable de la restauration à Hô Chi Minh-Ville.
Il s'agit également d'un appel fort lancé à la communauté vietnamienne de la restauration en général et celle de Hô Chi Minh-Ville en particulier, qui est prête à entrer dans l'ère du numérique, où technologie et gastronomie vont de pair, renforçant ainsi la position nationale du Vietnam.
Tân Dat/CVN