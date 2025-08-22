Hô Chi Minh-Ville

FBA et Viettel a signé un protocole d'accord de coopération stratégique

Le 21 août, dans la mégapole du Sud, l'Association de l’alimentation et des boissons (FBA) de Hô Chi Minh-Ville et Viettel de Hô Chi Minh-Ville ont signé un protocole d'accord de coopération stratégique, ouvrant une nouvelle phase de développement où la transformation numérique devient le moteur principal du secteur de la restauration et de l'hôtellerie à cette localité.

La cérémonie de la signature s'est déroulée en présence du conseil d'administration de la FBA, du conseil d'administration de Viettel de Hô Chi Minh-Ville et des entreprises membres importantes de la FBA, qui ont affirmé leur détermination à accompagner la création d'une communauté de restauration civilisée, moderne et numérisée à la mégapole du Sud.

Étape de la transformation numérique globale

La coopération entre FBA et Viettel ne se limite pas à la fourniture de solutions technologiques individuelles, mais met également l'ensemble de l'écosystème numérique de Viettel au service de la communauté des professionnels de F&B (Food & Beverage).

Cet écosystème de Viettel comprend les infrastructures et les télécommunications: Internet haut débit, Voice/SMS Brandname, SIM M2M, cartes SIM M2M, permettant aux entreprises de se connecter rapidement et de manière stable pour optimiser l'expérience des clients ; les solutions de gestion et d'exploitation : logiciels de comptabilité, logiciels de gestion DMS, système Cloud, signature numérique, parking intelligent – optimisation des opérations et de la gestion financière ; les factures électroniques et la finance numérique : factures S (S-Invoice), système de recouvrement et de paiement, paiement en ligne, pour aider les entreprises à faire preuve de transparence, de rapidité et de sécurité accrues ; systèmes de gestion de bureau modernes : VOffice, VContract – prenant en charge les bureaux et les contrats électroniques, réduisant les délais de signature et améliorant l'efficacité des transactions ; et les solutions de gestion intelligente : Camera AI, eKYC, VeriBox-S – apportant un nouveau niveau de sécurité et de sûreté aux entreprises.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyên Tân Viêt, président de la FBA, a déclaré: "Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie de signature, mais du début d'une aventure stratégique. FBA est déterminé à collaborer avec Viettel pour offrir à la communauté de la restauration une plateforme technologique complète, afin que tous les membres - des cafetiers, des restaurants aux hôtels 5 étoiles - puissent se transformer numériquement, accroître leur compétitivité et s'ouvrir au monde".

Pour sa part, Ngô Manh Hung, directeur de Viettel de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé: "Grâce à son écosystème de produits et services numériques, Viettel s'engage à collaborer à long terme avec l'Association et les entreprises du secteur de la restauration (F&B). Nous sommes convaincus que cette coopération permettra au secteur de la restauration à Hô Chi Minh-Ville d'entrer dans une phase d'accélération, confirmant ainsi sa position de leader à l'ère du numérique".

Objectifs stratégiques en période 2025-2030

Selon le comité d’organisation, c’est un événement d'ouverture de la feuille de route de coopération quinquennale entre FBA et Viettel, dont l'objectif est d'intégrer le numérique à tous les niveaux du secteur de la restauration : de la transformation administrative et financière aux services aux clients, en passant par la sécurité et la marque numérique. L'écosystème Viettel constitue le pilier technologique du développement durable de la restauration à Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit également d'un appel fort lancé à la communauté vietnamienne de la restauration en général et celle de Hô Chi Minh-Ville en particulier, qui est prête à entrer dans l'ère du numérique, où technologie et gastronomie vont de pair, renforçant ainsi la position nationale du Vietnam.

