Le Vietnam promeut le e-commerce vert vers un avenir durable

Le commerce électronique vert sera intégré au projet de loi amendée sur le commerce électronique, avec des mesures allant du volontariat à l’obligation, notamment des politiques de soutien à l’innovation en matière d’emballage, de promotion de la consommation durable et de renforcement de la collecte et du recyclage des déchets, selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

>> Les plateformes d’e-commerce doivent disposer d’une représentation légale au Vietnam

>> Les marques vietnamiennes OCOP se mondialisent grâce à l'e-commerce

>> E-commerce : dix actes interdits proposés dans un projet de loi

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné que les consommateurs sont les pionniers du "vote" pour le commerce électronique vert par leurs décisions d’achat, tandis que les entreprises jouent un rôle clé dans l’innovation technologique et la transparence de l’information, et que l’État construit le cadre juridique qui soutient la société dans son ensemble.

Photo : VNA/CVN

Si chaque maillon de cet écosystème évolue vers le "verdissement", le e-commerce vietnamien maintiendra non seulement une croissance rapide, mais aussi des valeurs de durabilité, d’équité, de transparence et de respect de l’environnement, conformément à l’objectif national de neutralité carbone d’ici 2050.

Selon le Département du commerce électronique et de l’économie numérique, le secteur connaîtra une croissance annuelle moyenne de 20% entre 2021 et 2025, atteignant une valeur de 25 milliards de dollars en 2024, soit l’équivalent de 9% du total des ventes au détail, et pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030, plaçant le Vietnam parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde.

Cependant, l’essor du e-commerce engendre un problème croissant de déchets : en 2023, 332.000 tonnes d’emballages ont été consommées, dont 171.000 en plastique. Sans solutions adéquates, ce chiffre pourrait atteindre 800.000 tonnes par an d’ici 2030, selon le Fonds mondial pour la nature au Vietnam (WWF Vietnam).

À cela s’ajoute l’empreinte carbone des transports, qui, selon un rapport de Google, Temasek et Bain & Company, pourrait être réduite de 30 à 40% grâce à l’optimisation des itinéraires et à l’utilisation de matériaux recyclés, à condition que le gouvernement, les entreprises et les consommateurs collaborent.

Photo : VietnamPlus

Les enquêtes reflètent cette demande sociale : 79% des acheteurs en ligne souhaitent que le gouvernement publie prochainement une réglementation environnementale pour le e-commerce ; 71% demandent aux entreprises des options d’emballage durables ; et 61% considèrent la communication et l’éducation environnementales comme essentielles.

À long terme, l’éducation environnementale des consommateurs et la formation des ressources humaines au e-commerce vert sont des priorités. Selon Nguyên Manh Hùng, vice-recteur de l’Université des transports et des communications, des contenus sur l’économie circulaire et la consommation durable sont déjà intégrés aux programmes de e-commerce et de logistique afin de préparer les étudiants à devenir des "citoyens verts" de demain.

Bien que les politiques et les efforts des entreprises soient cruciaux, le consommateur reste le facteur décisif, car chaque commande avec moins d’emballage et chaque choix d’options recyclables contribue à réduire des millions de tonnes de déchets plastiques.

En effet, le commerce électronique vietnamien est passé de 4 milliards de dollars en 2015 à 31 milliards de dollars en 2024 et est en passe d’atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030. Le défi consiste à garantir que cette croissance aille de pair avec le développement durable et l’objectif de zéro émission nette.

VNA/CVN