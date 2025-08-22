Fête nationale

Vietjet renforce son offre avec 10.000 sièges supplémentaires

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, Vietjet mettra à disposition 10.000 sièges supplémentaires, soit près de 50 vols, durant la période de congés de quatre jours, du 30 août au 2 septembre.

Cette augmentation vise à répondre à la forte demande de déplacements des habitants et des touristes venant de toutes les régions vers Hanoï pour participer aux grandes célébrations, tout en facilitant les voyages et moments de détente pendant cette fête.

Les vols additionnels concerneront de nombreuses lignes reliant les grands centres économiques et touristiques tels que Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc ou encore Huê, offrant aux passagers un choix varié de trajets pratiques à des tarifs abordables pour profiter pleinement de leurs vacances en famille ou entre amis.

Photo : Vietjet/CVN

En parallèle, Vietjet propose plusieurs programmes promotionnels et activités spéciales à l’occasion de ces célébrations. Du 18 août au 2 septembre 2025, les passagers vêtus d’un t-shirt à l’effigie du drapeau vietnamien ou d’un t-shirt au thème "80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre" bénéficieront d’une réduction de 29% sur les repas chauds et les articles souvenirs à bord de tous les vols. De plus, les voyageurs empruntant les lignes internationales de/vers l’Australie, l’Inde, la Chine, la République de Corée, la Thaïlande ou Singapour, entre le 15 septembre et le 15 décembre 2025, recevront une franchise gratuite de 20 kg de bagages enregistrés.

Durant la période de pointe des congés, le trafic dans les aéroports devrait s’intensifier. Pour garantir confort et fluidité, Vietjet a renforcé ses ressources et mobilisé du personnel supplémentaire afin d’accompagner les passagers dans leurs formalités de manière rapide et pratique. Les voyageurs sont également invités à gagner du temps en s’enregistrant en ligne via l’application Vietjet Air ou VNeID avant leur départ, afin de vivre des vacances de la Fête nationale du 2 septembre sereines, sûres et mémorables.

Les vols Vietjet accueillent habitants et touristes dans une atmosphère conviviale, offrant une expérience de vol écologique, un service attentif assuré par un équipage professionnel à bord d’une flotte moderne, ainsi qu’un menu varié de plats chauds savoureux et de nombreux programmes culturels et artistiques.

Minh Thu/CVN