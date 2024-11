Les politiques ethniques promeuvent l'unité nationale

Le Parti et l'État accordent une attention particulière au développement socio-économique des zones habitées par les minorités ethniques à travers la mise en œuvre de politiques ethniques. Ces dernières sont élaborées sur la base des intérêts et droits fondamentaux du peuple, couvrant tous les aspects de la vie socio-économique, de la sécurité et de la défense nationale.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est un pays multiethnique comprenant 53 minorités ethniques sur 54 groupes ethniques, représentant 14,7% de la population nationale. Les minorités ethniques résident généralement dans les zones montagneuses et frontalières, particulièrement importantes pour la défense nationale.

Actuellement, avec le critère définissant une "zone de minorités ethniques et montagneuse" comme étant les communes et villages ayant un taux de ménages issus de minorités ethniques de 15% ou plus, le gouvernement identifie que cette zone comprend 3.434 communes dans 51 provinces, classées selon leur niveau de développement : 1.551 communes en zone particulièrement difficile, 210 communes en zone encore difficile et 1.673 communes en zone en début de développement.

Ces zones sont riches en potentiel et avantages économiques dans l'agriculture, la sylviculture, les ressources minérales, l'hydroélectricité, le tourisme, le commerce frontalier... Elles occupent une position stratégique particulièrement importante en termes politiques, économiques, de défense, de sécurité et d'environnement écologique. Cependant, le développement socio-économique des zones de minorités ethniques part d'un niveau bas ; le terrain est complexe, accidenté, fragmenté, les infrastructures sont faibles, les transports restent difficiles ; ces zones sont fortement affectées par le changement climatique et les catastrophes naturelles ; les conditions de vie restent assez éloignées du niveau moyen national.

La plupart des minorités ethniques vivent dans les zones montagneuses, frontalières et reculées dans 315 communes de 92 districts de 23 provinces (sauf Long An et Dông Thap), le long de la frontière terrestre du Vietnam avec la Chine, le Laos et le Cambodge. Les minorités ethniques vivent en communautés, entremêlées entre elles et avec l'ethnie majoritaire Kinh. Cette cohabitation conduit à des échanges économiques et culturels, renforçant la compréhension mutuelle, le rapprochement, le soutien mutuel pour le développement et le renforcement de la grande unité nationale.

Photo : VNA/CVN

Les minorités ethniques du Vietnam ont des populations et des niveaux de développement socio-économique inégaux ; chaque groupe ethnique possède ses propres caractéristiques culturelles uniques, créant la richesse et l'unité de la culture vietnamienne. Parmi les 53 minorités ethniques, il existe une vie religieuse et des croyances diverses ; certaines régions conservent des coutumes arriérées. De nombreuses minorités ethniques ont des relations ethniques et familiales et partagent des caractéristiques culturelles avec les groupes ethniques de l'autre côté de la frontière.

Ces dernières années, les forces hostiles ont toujours profité des questions ethniques et religieuses pour faire de la propagande, déformer, inciter et attirer les minorités ethniques, perturbant la sécurité et l'ordre, divisant l'unité nationale et menaçant le développement durable des zones de minorités ethniques.

La pensée d'unité nationale du Président Hô Chi Minh

Selon le point de vue du Président Ho Chi Minh, les 54 groupes ethniques vivant dans toutes les régions du pays sont comme des frères et sœurs d'une même famille. "La grande unité signifie d'abord l'unité de la grande majorité du peuple, qui sont les ouvriers, paysans et les autres classes laborieuses. C'est la base de la grande unité. C'est comme le fondement d'une maison, la racine d'un arbre."

Photo : VNA/CVN

La construction de l'unité nationale repose sur la garantie des intérêts suprêmes de la nation et des intérêts légitimes du peuple. Les lignes directrices du gouvernement doivent refléter les aspirations et les intérêts des masses populaires, le gouvernement doit véritablement servir le peuple et lutter pour ses droits : "Tout ce qui est bénéfique pour notre peuple, nous devons faire notre maximum pour le réaliser, tout ce qui est nuisible pour notre peuple, nous devons faire notre maximum pour l'éviter." "Notre politique ethnique vise à l'égalité et l'entraide entre les ethnies pour progresser ensemble vers le socialisme."

Le Président Hô Chi Minh a exprimé un point de vue cohérent et constant sur la mise en œuvre de la politique ethnique : "Dans la politique, il y a deux points les plus importants : l'unité des ethnies et l'amélioration de la vie des compatriotes." Il a exigé que les politiques du Parti et de l'État envers les minorités ethniques soient pratiques, prudentes, et doivent être mises en œuvre progressivement et solidement pour un développement global politique, économique, culturel et social : "Dans les montagnes, le terrain est vaste et la population clairsemée, la situation d'une région n'est pas identique à celle d'une autre. Par conséquent, l'application des politiques doit être étroitement adaptée à la situation réelle de chaque localité. Il faut absolument éviter le conformisme, le mécanisme et la précipitation."

Pour renforcer l'unité nationale

Dès sa création, le Parti communiste du Vietnam a identifié la résolution de la question ethnique et la mise en œuvre de la politique d'unité nationale comme une tâche stratégique importante de la révolution nationale. "L'égalité, l'unité, l'assistance mutuelle et le développement commun des ethnies" est un principe constant et cohérent dans la mise en œuvre de la politique ethnique du Parti et de l'État du Vietnam visant à améliorer continuellement la vie politique, économique, culturelle et sociale de chaque ethnie.

À travers les différents Congrès, le Parti a toujours réaffirmé et continué à compléter et développer ces principes en fonction de chaque période historique. Les documents des Congrès du Parti ont tous souligné le principe d'unité et d'égalité entre les ethnies. Le Parti a déterminé que l'unité des ethnies occupe une position stratégique dans l'œuvre révolutionnaire nationale.

Photo : VNA/CVN

La Résolution n°42-NQ/TW adoptée par le Comité central du Parti en novembre 2023 sur "la poursuite de la rénovation et l'amélioration de la qualité des politiques sociales" stipule : "Perfectionner une politique de sécurité sociale diversifiée, multicouche, complète, moderne, inclusive et durable ; créer des opportunités pour le peuple, en particulier les pauvres, les personnes en difficulté, les personnes vivant dans des zones ayant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, d'accéder aux services sociaux de base, notamment en matière de santé, d'éducation, de logement, d'information..."

À la fin de 2022, selon les statistiques préliminaires, le pays compte 188 politiques en cours de mise en œuvre dans les zones de minorités ethniques et montagneuses, dont 136 politiques ethniques ; 38 programmes et politiques spécifiques pour les minorités ethniques et leurs régions ; 98 programmes et politiques comportant des contenus d'investissement prioritaire et de soutien aux minorités ethniques et à leurs régions.

En particulier, le Premier ministre a approuvé le Programme national cible de développement socio-économique des zones de minorités ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030, comprenant 10 sous-projets. C'est la première fois que le Vietnam dispose d'un Programme national cible spécifiquement dédié aux minorités ethniques et à leurs régions. Le Programme est une grande décision politique du Parti et de l'État, construit sur la base de la révision, modification, complément et intégration de nombreuses politiques, programmes et projets pour remédier aux chevauchements et à la dispersion des politiques.

Concernant les ressources, malgré les nombreuses difficultés budgétaires, l'État continue de privilégier les fonds pour la mise en œuvre des politiques d'investissement et de soutien aux zones de minorités ethniques : 690.000 milliards de dôngs pour la période 2011-2015 ; 998.000 milliards de dôngs pour la période 2016-2020 ; et plus particulièrement, le Programme national cible pour les minorités ethniques s'est vu allouer plus de 137.664 milliards de dôngs pour la période 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

Concernant les résultats de la mise en œuvre des politiques ethniques, de 2021 à 2023, le Programme national cible pour les minorités ethniques a investi dans 4.092 infrastructures pour les zones de minorités ethniques (dont : la construction de 163 nouvelles routes vers les centres communaux et inter-communes ; 1.717 routes de villages et hameaux ; 37 ponts ruraux ; la construction et la rénovation de 114 marchés, 94 écoles, 315 ouvrages d'irrigation ; 40 ouvrages électriques ; 302 maisons culturelles ; 44 centres de santé ; 34 ouvrages d'approvisionnement en eau ; l'entretien et la maintenance de plus de 200 infrastructures diverses...).

Grâce à l'application efficace des politiques ethniques, les populations des minorités ethniques ont réalisé des progrès importants et relativement complets dans tous les domaines : économique, culturel, social, défense, sécurité, ainsi que dans la construction du Parti et du système politique. Les infrastructures ont été investies et progressivement améliorées, transformant positivement l'apparence des régions des minorités ethniques. L'économie connaît une croissance élevée, la structure économique évolue positivement ; les services sociaux de base comme l'éducation, la formation, la santé, la culture ont vu leurs standards augmentés.

Le Parti et l'État ont toujours respecté, préservé et promu les valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques. Cela contribue à améliorer les conditions matérielles et spirituelles des populations des zones de minorités ethniques, renforçant leur confiance dans le Parti et l'État, consolidant l'unité nationale et établissant une base solide pour un développement durable.

Xuân Lôc/CVN