Tây Ninh

Former et utiliser efficacement les ressources humaines existantes

>> Le groupe français Olmix investira dans 12 projets agricoles high-tech à Tây Ninh

>> Vers un développement durable de l’agriculture de haute technologie

>> La province de Tây Ninh s'oriente vers un développement durable

Depuis 2020, la province a publié des politiques et des projets visant à développer des ressources humaines de haute qualité dans le secteur public, à mettre en œuvre l'ouverture et la transparence dans le recrutement, à utiliser efficacement les ressources humaines existantes et à renforcer la formation et l'attraction de ressources humaines de haute qualité conformément aux politiques provinciales.

Récemment, le Comité populaire provincial s'est coordonné avec l'Académie nationale d'administration publique et le Chandler Institute of Management pour ouvrir un cours de formation international "Améliorer la capacité de leadership et la gouvernance locale efficace" pour les dirigeants et gestionnaires de la province.

Le professeur agrégé, Dr. Nguyên Bá Chiên, directeur de l'Académie nationale d'administration publique a déclaré que la bonne gouvernance est un facteur décisif dans le succès d'un pays et, à plus petite échelle, d'une localité. Pour améliorer efficacement les capacités de gouvernance nationale et locale dans le contexte d'un monde entrant dans l'ère numérique avec de nombreuses opportunités et défis ouverts, il est nécessaire de développer une équipe de direction dotée de la capacité de construire et d'appliquer des modèles efficaces.

Ce programme de formation destiné aux officiers et gestionnaires de la province de Tây Ninh comprend quatre volets de formation, dont trois volets au Vietnam et un volet à Singapour avec la participation d'experts nationaux et internationaux en enseignement. Ils possèdent des connaissances professionnelles approfondies et une riche expérience pratique. Ils ont occupé des postes de direction dans des ministères et les agences d'État au Vietnam, en France et à Singapour.

Ce programme permet ainsi au personnel et aux gestionnaires de la province d'adopter une pensée de gestion moderne, d'élargir leur vision et de développer des compétences essentielles telles que le leadership et la gestion dans le nouveau contexte, la création de la motivation et de la valeur ajoutée dans le développement socio-économique local.

Les activités de coopération en matière de formation entre l'Académie nationale d'administration publique, l'Institut Chandler de gestion et la province de Tây Ninh visent à mettre en œuvre concrètement le projet "Développer des ressources humaines de haute qualité dans le secteur public dans la province de Tây Ninh pour la période 2022-2025, vers 2030". Ce qui est très important dans le contexte où Tây Ninh met activement en œuvre la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050. Auparavant, la province de Tây Ninh et l'Académie ont également coordonné avec succès l'organisation d'un cours de formation similaire pour 20 dirigeants des services et des districts de la province de Tây Ninh à Singapour.

Au cours des deux dernières années, l'une des mesures visant à encourager et à créer les conditions permettant aux cadres, aux fonctionnaires et aux employés publics de la province de participer à l'apprentissage pour améliorer leurs qualifications et leur capacité de travail à travers des programmes et des projets de formation.

Les dirigeants du Service municipal de l'intérieur ont déclaré que pour la mise en œuvre du projet "Développement des ressources humaines de haute qualité dans le secteur public de la province de Tây Ninh pour la période 2022-2025, jusqu’à vers 2030", de 2022 à aujourd'hui, a conseillé au Comité populaire provincial de définir les normes de la qualité du personnel et des cadres et de sélectionner des objets appropriés aux cours de formation afin d'améliorer la qualité des ressources humaines à court et à long terme, en plus d'encourager les employés à étudier et à auto-étudier pour garantir leurs qualifications conformément à la réglementation du cadre de compétences du poste.

Au cours de la période 2023-2025, vers 2030, la province s'efforcera d'attirer des personnes hautement qualifiées pour travailler et soutenir les agences et les unités. En 2022, le Conseil populaire provincial a publié la résolution n° 47/2022/NQ-HDND sur les politiques visant à attirer, soutenir la formation et favoriser des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les secteurs et domaines dont la province a besoin de ressources humaines, tels que : la santé, l'éducation, le tourisme, les ressources naturelles-environnement et l’agriculture.

La résolution stipule clairement les niveaux de soutien selon le mécanisme propre provincial. Pour des professeurs, des professeurs associés, des doctorats, des maîtres, des médecins, des médecins de niveau I et de niveau II, un soutien en espèces est de 100 millions de dôngs à 600 millions de dôngs en fonction du poste de travail. Outre le soutien monétaire, cette résolution permet aux agences et unités d’être autorisées d’utiliser le reste de seuil d’effectif de salariés officiels pour attirer d’excellents diplômés.

En matière de formation et de promotion pour améliorer la qualité des ressources humaines dans le secteur public, la province de Tây Ninh s'est activement coordonnée ces derniers temps avec de prestigieuses académies, universités et établissements d'enseignement pour organiser la formation des diplômés à travers le mécanisme de commande. Chaque année, la province invite des experts nationaux et étrangers à enseigner des connaissances, à introduire de nouvelles technologies et à former les fonctionnaires pour améliorer leurs compétences en langues étrangères.

Le travail de planification des cadres est strict

Dans le même temps, pour utiliser efficacement le personnel existant, la province continue d'innover et d'améliorer la qualité et l'efficacité du travail de ses agents. Par conséquent, elle a instauré la démocratie, l'objectivité, l'ouverture, la transparence et l'anti-négativité dans les processus de sélection et de classement des postes de travail, conformément aux principes et règlements étatiques. Afin de promouvoir la capacité créative et l'aptitude à répondre avec sensibilité aux nouvelles situations dans de nombreux domaines, la province a affecté de jeunes fonctionnaires dans les communes, les quartiers et les villes pour se former, relever des défis et accumuler une expérience pratique.

Selon l'évaluation du Service municipal de l'intérieur, la mise en œuvre des tâches et des solutions proposées dans le projet "Développement des ressources humaines du secteur public de haute qualité dans la province de Tây Ninh pour la période 2022-2025, orienté vers 2030" contribue à améliorer la qualité des ressources humaines du système politique. Elle vise à constituer une équipe de dirigeants et de gestionnaires à tous les niveaux, assurant qualité, quantité suffisante et résultats positifs.

Selon les statistiques, la proportion de fonctionnaires provinciaux titulaires d'un diplôme universitaire ou supérieur a atteint 93,88%. Parmi eux, 14,9% détiennent des diplômes postuniversitaires. Le taux d'officiers ayant des qualifications universitaires ou supérieures est de 78,14%, tandis que ceux titulaires de diplômes postuniversitaires atteignent 5,55%.

Les programmes de formation postuniversitaire et les initiatives de renforcement des capacités du personnel ont contribué à une augmentation significative du nombre de titulaires de doctorats, de spécialistes de niveau II, de masters et de spécialistes de niveau I. Parallèlement, une réduction notable du taux de diplômes non universitaires a été observée par rapport à 2021 : les diplômes de niveau collégial ont diminué de près de 1,3%, et ceux de niveau intermédiaire de 0,6 %.

Ces données illustrent une amélioration continue de la qualité des cadres et des fonctionnaires du système politique provincial. Cette évolution répond progressivement aux exigences, aux missions et aux normes définies par la réglementation en vigueur.

Coopération avec l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Afin de garantir la disponibilité de cadres, fonctionnaires et employés compétents pour contribuer au développement socio-économique de Tây Ninh, cette province a collaboré de manière proactive avec l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM), une institution éducative prestigieuse et de premier plan au Vietnam, dans le cadre de sa stratégie d'innovation. Cette collaboration s'est concrétisée par la signature d'un mémorandum de coopération pour la période 2022-2026.

La coopération entre Tây Ninh et la VNU-HCM vise à soutenir les objectifs de développement socio-économique de la province tout en répondant aux missions fondamentales de la VNU-HCM en matière de formation, de recherche scientifique et de services à la communauté. Depuis 2018, cette collaboration a permis d'importantes avancées dans la formation et la promotion de ressources humaines de haute qualité dans des secteurs clés tels que la santé, la science, la technologie, la culture, le sport, le tourisme et l'éducation.

Pour la période 2022-2026, les deux parties ont décidé de donner la priorité à la formation des ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, considérés comme des domaines critiques où la province manque de personnel qualifié. Concernant les ressources humaines médicales, lors de la phase de coopération 2018-2022, le Service de la santé de Tây Ninh et la Faculté de médecine de la VNU-HCM ont mis en place un programme de formation universitaire pour 30 étudiants par an dans le cadre du Programme de formation des ressources humaines de pointe, mis en œuvre entre 2018 et 2020.

Notamment, en 2024, les 26 premiers médecins formés par la Faculté de médecine retourneront travailler dans la province. Selon le Professeur agrégé Dr Vu Hai Quân, directeur de la VNU-HCM, la coopération dans la formation des ressources humaines médicales de Tây Ninh a produit des résultats remarquables.

Fortes de ces accomplissements, les autorités provinciales de Tây Ninh et la VNU-HCM continueront à renforcer leur collaboration dans divers domaines. Elles prévoient d'intensifier la formation des ressources humaines, d'élargir les programmes de formation postuniversitaire pour les fonctionnaires et employés, et de maintenir des initiatives de formation continue pour répondre aux besoins en développement de la province.

Texte et photos : Quang Châu/CVN