Le Premier ministre Pham Minh Chinh demande d’accélérer l’élimination de l’habitat précaire

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de mettre en œuvre de manière drastique et harmonieuse les directives et conclusions pertinentes du Premier ministre afin de fournir des habitations standard à la population, en particulier à ceux qui ont rendu des services méritoires à la nation, aux ménages pauvres et aux familles touchées par des catastrophes naturelles.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de s’associer au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, au ministère des Finances et au Comité des affaires ethniques du gouvernement pour instruire et superviser l’exécution et le décaissement des fonds pour les travaux.

Le communiqué a également défini des tâches spécifiques pour les ministères clés afin d’accélérer l’initiative de logement, le ministère des Finances étant invité à introduire des incitations fiscales pour les entreprises contribuant au programme de logement.

Le ministère de la Construction a été chargé de soumettre au Premier ministre des propositions concernant les niveaux de soutien pour la construction de nouvelles habitations et la réparation des anciennes, ainsi que de guider les localités pour créer des modèles d’habitations adaptées aux caractéristiques culturelles locales et aux conditions climatiques des différentes régions.

Photo : VNA/CVN

Le Comité des affaires ethniques doit élaborer des mesures pour résoudre les problèmes de soutien au logement dans le cadre du programme national cible pour le développement socio-économique dans les zones des minorités ethniques et les zones montagneuses.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé la création des comités de pilotage pour l’élimination des habitations temporaires et délabrées dans les provinces et les villes sous l’autorité centrale, ainsi que le renforcement du travail de communication pour créer un consensus social, notamment dans la mobilisation de fonds et de ressources humaines pour l’élimination de l’habitat précaire.

Les vice-Premiers ministres Nguyên Hoa Binh et Lê Thanh Long sont chargés de diriger les ministères, les secteurs et les branches pour mener à bien ce travail.

VNA/CVN