Éducation

Hô Chi Minh-Ville : 50 enseignants émérites à l’honneur

Le 18 novembre, le Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie pour célébrer le 42 e anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre 1982 - 20 novembre 2024), et en même temps honorer 14 enseignants émérites et remettre le Prix Vo Truong Toan 2024 à 50 enseignants pour leurs contributions au développement du secteur de l'éducation et de la formation de la ville.

>> Les universités vietnamiennes s'efforcent d'attirer les étudiants internationaux

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des enseignants exemplaires

>> Le leader demande plus d’efforts pour la réforme de l’éducation et de la formation

Nguyên Van Hiêu, directeur du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'ensemble du pays met en œuvre de solides réformes fondamentales et globales dans l'éducation et la formation.

Dans sa ville, le secteur éducatif a obtenu de nombreuses grandes réalisations telles que le maintien de la qualité de l'éducation universelle à tous les niveaux pour que l'enseignement général évolue de manière positive, passant principalement de l'acquisition de connaissances au développement global de la qualité et des capacités des apprenants ; l'enseignement de l'informatique et des langues étrangères selon les normes internationales...

"Chaque niveau d'éducation a ses propres difficultés et défis, mais les enseignants ont fait preuve d’une créativité constante. Grâce à quoi, le secteur de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville s'est développé de manière continue, conservant sa position de leader national" a déclaré M. Hiêu.

Appréciant les contributions du contingent d'enseignants, la présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Lê, a souligné que parmi les milliers d'enseignants, chacun apporte sa propre contribution. Nombre d’entre eux sont devenus de brillants exemples en matière de déontologie, de dévouement et de sacrifice pour leur profession, par exemple ceux qui prennent en charge des enfants handicapés.

Il y a aussi ceux qui sont des agents de sécurité, du personnel médical ou d'autres services indirects dans les établissements d'enseignement, les services d'éducation et de formation... qui font de leur mieux pour l'avenir des générations futures.

L'éducation et la formation sont considérées par le Parti et l'État comme la politique nationale suprême, la force motrice et le fondement du développement national. Cette mission du secteur de l’éducation et de la formation exige que tous les gestionnaires, enseignants, employés et étudiants innovent constamment, tant en quantité qu'en qualité, pour un développement commun.

En collaboration avec le secteur de l'éducation et de la formation pour mener à bien cette noble mission et responsabilité, les dirigeants de la ville continuent d'être attentifs, de diriger et de créer toutes les conditions favorables.

Mme Lê a souhaité qu’avec la responsabilité et les efforts des équipes de direction, des enseignants et de l'attention de l'ensemble de la société, les enseignants et leurs élèves continueront à œuvrer pour continuer à améliorer le secteur de l'éducation de la ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN