Kon Tum améliore constamment le niveau de vie de ses minorités ethniques

Photo : VNA/CVN

Parmi les mesures avancées, la mise en œuvre efficace des programmes cibles nationaux est considérée comme la "clé" pour aider les gens à améliorer leurs conditions de vie.

La commune de Xôp est une localité enclavée et sous-développée du district de Dak Glei, où l'ethnie Gie-Triêng représente une grande majorité de la population locale. Grâce aux fonds des programmes cibles nationaux, les autorités du district ont fait construire des routes reliant les villages et communes, accordé des aides en matière de terrains d'habitation et de production, de bétail et de variétés de plantes…

À Brap, du village de Kon Liêm, commune de Xôp, a partagé que grâce aux investissements efficaces du Parti et de l'État, les gens ont une meilleure vie qu'avant. Il a également reçu des aides pour cultiver du manioc et du café, ce qui lui rapporte un revenu annuel de près de 50 millions de dôngs.

Selon le vice-président du Comité populaire de la commune, Y Chung, grâce aux programmes cibles nationaux, le taux de ménages pauvres dans sa localité a été ramené à 7,3%, soit l’équivalent de 41 foyers. La commune a comme objectif de porter le revenu annuel par habitant à plus de 22 millions de dôngs.

Kon Tum vise 4% de pauvreté

Actuellement, Kon Tum s’emploie à ramener à 4% son taux de ménages pauvres au sein des minorités ethniques et des zones montagneuses, et à assurer que 100% des ménages issus de minorités ethniques disposent de terrains d'habitation et de production.

Selon le chef du Comité provincial des affaires ethniques, Dinh Quôc Tuân, dans les temps à venir, les organes compétents renforceront la communication pour promouvoir la mise en œuvre efficace des programmes cibles nationaux, ainsi que les efforts pour relever les obstacles aux projets.

Grâce aux programmes cibles nationaux, la physionomie des zones peuplées de minorités ethniques dans la province de Kon Tum s'améliore de plus en plus. Il s'agit d'une preuve vivante du consensus et de la cohésion entre les groupes ethniques, qui ont toujours une grande confiance en la direction du Parti et de l'État dans le processus de développement, en vue d’un avenir meilleur.

VNA/CVN