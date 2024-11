Revue des opérations du Centre tropical Vietnam - Russie

La 35 e réunion du Comité intergouvernemental de coordination pour le Centre tropical Vietnam - Russie s'est tenue le 15 novembre (heure locale) à Saint-Pétersbourg, en Russie, sous la présidence du général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et de Konstantin Mogilevsky, vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur.

Lors de la réunion, les deux parties ont salué les réalisations du Centre tropical Vietnam - Russie en 2024, en particulier ses activités scientifiques et technologiques et ses efforts pour renforcer ses capacités.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a réitéré les déclarations conjointes de dirigeants des deux pays, soulignant leur volonté de renforcer la coopération, dans le but de faire du Centre tropical Vietnam - Russie un modèle de coopération bilatérale à la hauteur des normes régionales et internationales.

Le vice-ministre russe Konstantin Mogilevsky a souligné l'importance croissante du Centre tropical Vietnam - Russie dans les domaines des sciences et des technologies, ajoutant que les deux parties avaient mené à bien des tâches scientifiques et pratiques importantes au cours de l'année écoulée. Il a également souligné le consensus atteint sur le programme de recherche scientifique et technologique et d'application du Centre pour la période 2025-2029.

Les deux parties ont convenu d'intensifier en 2025 les efforts pour mettre en œuvre la Stratégie de développement du Centre tropical Vietnam - Russie pour 2035. En outre, elles ont convenu de finaliser les dossiers nécessaires et de les présenter aux gouvernements des deux pays pour la signature d'un accord sur le transfert de la propriété du navire de recherche scientifique "Professeur Gagarinsky" au Vietnam avant le 30 juin 2025. De plus, les travaux se poursuivront pour fournir des équipements supplémentaires au laboratoire de biosécurité de niveau 3, en vue de son achèvement et de son lancement opérationnel en 2025.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont signé plusieurs documents, notamment le procès-verbal de cette 35e réunion, le programme de recherche scientifique et d'application du Centre tropical Vietnam - Russie pour 2025-2029, son plan de recherche scientifique et technologique pour 2025, et une lettre d'intention entre le ministère de la Défense du Vietnam et le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur de Russie concernant le transfert de technologies dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie.

Auparavant, Hoàng Xuân Chiên est allé visiter l'Université des Mines de Saint-Pétersbourg, où il a discuté des domaines de recherche liés à la science et à la technologie minières. Il a souligné le potentiel de renforcement de la coopération entre cette université, le Centre tropical Vietnam - Russie et le ministère vietnamien de la Défense, notamment dans des domaines tels que l'utilisation durable des ressources naturelles et la technologie des matériaux...

Le 14 novembre, le vice-ministre vietnamien a déposé des fleurs à la statue du Président Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg.

